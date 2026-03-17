Ofrece Estado trámite de licencias con unidad móvil en Ciudad Juárez

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Buscan acercar el servicio a colonias, empresas e instituciones educativas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado anunció la disponibilidad del servicio de licencias de conducir a través de una unidad móvil, con el objetivo de facilitar el acceso a trámites como expedición por primera vez y renovación.

La estrategia, coordinada por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, permite llevar el servicio a centros de trabajo, escuelas y colonias, evitando traslados a oficinas tradicionales.

La medida busca ofrecer una atención más cercana, ágil y accesible para la ciudadanía.

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La delegada de la Coordinación Estatal de Licencias en Ciudad Juárez, Estefanía Moreno, señaló que este esquema contribuye a optimizar tiempos y reducir costos para los usuarios, al acercar los servicios directamente a distintos puntos de la ciudad.

Las personas interesadas pueden solicitar la visita de la unidad móvil o acudir a las oficinas ubicadas en la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón (Pueblito Mexicano) para agendar una fecha.

Entre las próximas actividades, se contempla la presencia de la unidad móvil en la colonia Azteca el 18 de marzo, así como en la Feria de Salud y Servicios el 21 de marzo.

Además, el servicio estará disponible el 25 de marzo en la Feria de Servicios de Salud para la Mujer y el 26 de marzo en la planta 4 de la empresa ADIENT.

Las autoridades indicaron que este modelo forma parte de una política de atención ciudadana descentralizada, orientada a mejorar la cobertura y accesibilidad de los servicios gubernamentales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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