Parte boxeador juarense en busca de su clasificación a Juegos Centroamericanos 2026

Publicidad - LB2 -

César Gabriel Juárez competirá en el Grand Prix Élite 2026 rumbo a Santo Domingo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El boxeador juarense César Gabriel Juárez Aguilar, estudiante de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), viajó a la Ciudad de México para competir en el Grand Prix Élite 2026, torneo clave en su camino hacia la clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El joven pugilista fronterizo, quien participa en la categoría juvenil de más de 92 kilogramos, representa a México con el respaldo de la Federación Mexicana de Boxeo y de la Liga Municipal de Box, organismo presidido por Iván Merás.

- Publicidad - HP1

Juárez Aguilar cuenta con un destacado historial reciente a nivel internacional, luego de conquistar el subcampeonato en el Torneo Internacional de Boxeo Boxam 2025, celebrado del 6 al 12 de octubre en La Nucía, Alicante, España, resultado que lo colocó en el radar del boxeo olímpico nacional.

Tras su regreso de Europa, el deportista juarense se coronó campeón estatal al ganar el XXII Campeonato Estatal de Clubes de Boxeo Olímpico “Guantes Dorados Saucillo 2025”, consolidando su proyección rumbo a competencias de mayor nivel.

El Grand Prix Élite 2026 se desarrolla en el Gimnasio de Esgrima del Comité Olímpico Mexicano, donde los combates iniciaron este martes y las finales están programadas para el próximo 7 de febrero, etapa decisiva para definir a los atletas que continuarán el proceso rumbo a competencias internacionales.

Además de su desempeño deportivo, César Gabriel Juárez combina su formación académica universitaria con una preparación intensiva en el cuadrilátero, perfil que lo posiciona como uno de los talentos emergentes del boxeo juarense y nacional.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.