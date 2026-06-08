Obtiene juarense Mía Ivanna Cabrera medalla de bronce en Campeonato Nacional de Atletismo

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La atleta fronteriza subió al podio nacional en los 800 metros planos durante el Campeonato Nacional de Primera Fuerza 2026.

Ciudad Victoria, Tamps. (ADN/Staff) – La atleta juarense Mía Ivanna Cabrera conquistó la medalla de bronce en la prueba de los 800 metros planos durante el Campeonato Nacional de Atletismo de Primera Fuerza 2026, celebrado del 5 al 7 de junio en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

La competencia reunió a las principales figuras del atletismo mexicano en el Estadio Marte R. Gómez, escenario donde se disputaron pruebas de pista y campo con la participación de representantes de diversas entidades del país.

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Cabrera logró asegurar un lugar en el podio nacional tras registrar un tiempo oficial de 2 minutos, 7 segundos y 53 centésimas, resultado que le otorgó la tercera posición en una de las pruebas de medio fondo más competitivas del certamen.

El campeonato nacional sirvió como parámetro para evaluar el nivel de las delegaciones estatales y de los atletas de alto rendimiento del país, en una edición que reunió a exponentes consolidados y nuevas promesas del atletismo mexicano.

La medalla de oro fue obtenida por Lorena Rangel, quien cruzó la meta con un tiempo de 2:05:21, mientras que la plata correspondió a Verónica Ángel, representante de Jalisco, con una marca de 2:06:49.

Durante las jornadas de competencia, entidades como Nuevo León, Chihuahua, Estado de México y Jalisco destacaron entre las delegaciones con mejores resultados en pruebas de velocidad, relevos, lanzamientos y marcha atlética.

El resultado de Mía Ivanna Cabrera representa una de las actuaciones destacadas para Chihuahua en el campeonato, consolidando su presencia entre las mejores corredoras del país en la distancia de 800 metros planos.

La atleta fronteriza continúa sumando resultados relevantes dentro del atletismo nacional, disciplina en la que ha mantenido una trayectoria ascendente en competencias de alto nivel.

Con la medalla obtenida en Tamaulipas, Cabrera reafirma su lugar entre las principales exponentes juveniles y de primera fuerza del atletismo chihuahuense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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