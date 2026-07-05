Tormenta eléctrica pone en alerta el México vs Inglaterra; FIFA activa protocolo en el Azteca (inicia 7PM)

Publicidad - LB2 -

Una intensa lluvia y actividad eléctrica obligaron a activar el protocolo de seguridad previo al duelo de octavos de final; hasta el momento no hay cambio oficial en el horario.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Una fuerte tormenta acompañada de lluvia intensa y actividad eléctrica se registró la tarde de este domingo sobre el Estadio Azteca, donde está programado el partido entre México e Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, lo que llevó a la activación del protocolo de seguridad del organismo rector del futbol.

Videos difundidos en redes sociales muestran una intensa precipitación sobre el inmueble minutos antes del encuentro, mientras miles de aficionados permanecían en el estadio a la espera de la decisión de las autoridades.

- Publicidad - HP1

Como parte del protocolo de tormenta eléctrica, la FIFA solicitó a los asistentes permanecer en sus asientos, evitar las áreas abiertas y atender en todo momento las indicaciones del personal de seguridad, mientras continúa el monitoreo de las condiciones meteorológicas.

De acuerdo con los lineamientos del organismo, si se detectan descargas eléctricas en las inmediaciones del estadio, el partido puede retrasarse o suspenderse temporalmente, y solo podrá reanudarse una vez que transcurran al menos 30 minutos sin actividad de rayos.

El pronóstico para la Ciudad de México contempla lluvias fuertes, rachas de viento y tormentas eléctricas durante la tarde y noche, condiciones que mantienen en vigilancia a los organizadores y cuerpos de emergencia.

Hasta el momento, la FIFA no ha anunciado un cambio oficial en el horario del encuentro entre México e Inglaterra, aunque el monitoreo climático permanece activo y cualquier modificación dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas en las próximas horas.

Actualización.

Se espera el silbatazo inicial a las 7:00 PM