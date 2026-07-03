Adelantan México vs Inglaterra a mediodía por amenaza de tormenta eléctrica

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El partido de octavos de final del Mundial 2026 estaba previsto a las 18:00 horas, pero se jugará a las 12:00 en el Estadio Ciudad de México.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El partido entre México e Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 fue adelantado a las 12:00 horas del domingo 5 de julio, debido al pronóstico de tormenta eléctrica en la capital del país.

El encuentro estaba programado originalmente para las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México, pero la organización decidió modificar el horario como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas previstas para la tarde.

“Por supuesto, la comida, la siesta, la dormida, la fisioterapia, todo, todo, parece una tontería, pero no lo es. Hoy están trabajando aquí 60 personas para que estos 26 amigos salgan el domingo a ganar el partido, o sea, no es cosa menor, la verdad es que es bastante importante el cambio y ya te digo esto, bueno, yo puedo entender razones y argumentos, pero a mí no me consultó y sí, estoy bastante encabronado”, confesó Javier Aguirre.

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La Selección Mexicana llega al duelo tras vencer 2-0 a Ecuador, resultado que le permitió avanzar a octavos de final con paso invicto y sin recibir gol en el torneo.

El rival será Inglaterra, que consiguió su pase luego de eliminar a República Democrática del Congo en un partido cerrado, con lo que quedó definido uno de los cruces más atractivos de la ronda.

El cambio de horario generó reacciones en el cuerpo técnico mexicano. Javier Aguirre reconoció que la modificación altera parte de la planeación previa, aunque el equipo deberá adaptarse al nuevo escenario.

El ganador del México vs Inglaterra avanzará a los cuartos de final, en una llave que mantiene al Tri con la posibilidad de seguir haciendo historia como anfitrión del Mundial 2026.