Enfrenta México a Ecuador por el pase a los octavos de final del Mundial 2026

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La Selección Mexicana buscará mantener el paso perfecto ante Ecuador; autoridades habilitaron espacios públicos en Ciudad Juárez para seguir el encuentro.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Selección Mexicana enfrentará este martes a Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un duelo de eliminación directa que definirá al equipo que avanzará a los octavos de final.

El encuentro se disputará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Ciudad de México, mientras que la transmisión comenzará media hora antes a través de Canal 9, TUDN y la plataforma ViX.

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México llega al compromiso con paso perfecto tras ganar sus tres encuentros de la fase de grupos, mientras que Ecuador consiguió su clasificación luego de una destacada actuación en la ronda inicial.

En Ciudad Juárez, autoridades municipales y estatales instalaron espacios públicos para que la afición siga el partido en pantalla gigante, entre ellos el Parque Central, la Plaza de la Mexicanidad (La X) y el Estadio 8 de Diciembre, donde además se programaron actividades recreativas para los asistentes.

De acuerdo con los reportes previos, Javier Aguirre perfila como titulares a Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez y Jesús Gallardo; Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez; además de Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Por su parte, Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, tendría como base a Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah y Nilson Angulo; junto a Gonzalo Plata y Enner Valencia.

El vencedor avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al ganador de la serie entre Canadá y Países Bajos, dentro de la fase de eliminación directa del Mundial 2026.