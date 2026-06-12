Representará Alberto Morín a Ciudad Juárez en el Mundial de Futbol 2026

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El árbitro asistente juarense integrará la tripleta arbitral del encuentro entre Irán y Nueva Zelanda.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El árbitro asistente Alberto Morín llevará la representación de Ciudad Juárez al escenario deportivo más importante del planeta al participar en la Copa Mundial de Futbol 2026, donde formará parte del cuerpo arbitral designado para el encuentro entre Irán y Nueva Zelanda.

El partido se disputará el próximo lunes 15 de junio a las 7:00 de la tarde y contará con una tripleta arbitral encabezada por César Ramos Palazuelos como árbitro central. Morín fungirá como asistente uno, mientras que Marco Bisguerra ocupará la posición de asistente dos.

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El equipo arbitral será complementado por los japoneses Yusuke Araki como cuarto árbitro y Jun Mihara como árbitro reserva para este compromiso mundialista.

La designación representa un nuevo capítulo en la trayectoria internacional del silbante juarense, quien debutó como árbitro profesional en la Liga MX en 2007 y obtuvo su gafete FIFA un año después, consolidando una carrera que lo ha llevado a participar en algunos de los torneos más importantes del futbol internacional.

Entre los eventos en los que ha participado destacan la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el Mundial de Clubes de 2015, la Copa América Centenario, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y diversas ediciones de la Copa Oro.

La presencia de Alberto Morín en el Mundial 2026 fortalece la representación del arbitraje mexicano en competencias internacionales y coloca nuevamente a Ciudad Juárez en una de las vitrinas deportivas más importantes del mundo.

Su participación forma parte de la presencia mexicana en el cuerpo arbitral de la justa mundialista, donde oficiales nacionales continúan siendo considerados para encuentros de alta relevancia por parte de los organismos rectores del futbol internacional.

El encuentro entre Irán y Nueva Zelanda marcará el inicio de la actividad mundialista para el árbitro juarense en esta edición de la Copa del Mundo.

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