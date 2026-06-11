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Julian Quiñones marca la ventaja de México sobre Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026

Mundial 2026

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff
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Julián Quiñones abrió el marcador en el Estadio Ciudad de México durante el partido inaugural de la Copa del Mundo

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Selección Mexicana tomó ventaja en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al imponerse momentáneamente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, escenario que por tercera ocasión en la historia alberga el arranque de una Copa del Mundo.

Desde los primeros minutos, el conjunto dirigido por Javier Aguirre mostró mayor posesión del balón, intensidad en la recuperación y dominio territorial frente a una escuadra sudafricana que tuvo dificultades para generar peligro en el área mexicana.

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La primera anotación del Mundial 2026 llegó al minuto 10 por conducto de Julián Quiñones, quien aprovechó una recuperación de balón de Erik Lira cerca del área rival para definir entre las piernas del guardameta Ronwen Williams.

Antes del gol, México ya había generado opciones claras de peligro. Raúl Jiménez estuvo cerca de abrir el marcador tras rematar sin marca dentro del área, aunque el arquero sudafricano evitó la caída de su marco con una intervención oportuna.

Mientras avanzaban los primeros minutos del encuentro, la afición mexicana hizo sentir su presencia en las tribunas, donde los tradicionales cánticos y el “Cielito Lindo” acompañaron el dominio del equipo nacional.

Sudáfrica intentó responder mediante contragolpes y transiciones rápidas, aunque sin lograr controlar el ritmo del partido ni generar oportunidades constantes frente a la portería defendida por Raúl Rangel.

El encuentro estuvo precedido por una ceremonia inaugural encabezada por figuras del espectáculo y del deporte, además de la presentación de las banderas de las asociaciones afiliadas a la FIFA y la interpretación de los himnos nacionales de ambos países.

El partido marca el inicio oficial de la Copa Mundial FIFA 2026, torneo organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, y que representa la tercera inauguración mundialista celebrada en el histórico inmueble de Santa Úrsula Coapa.

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