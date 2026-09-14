Muestran jóvenes pugilistas su talento en el Sport Fest 2026

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Más de 30 boxeadores participaron en combates de distintas categorías varoniles y femeniles.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con la participación de más de 30 pugilistas en diferentes categorías, tanto varoniles como femeniles, inició este fin de semana la competencia de boxeo dentro del Sport Fest 2026.

El torneo reunió a representantes de distintas escuelas de boxeo de Ciudad Juárez, quienes mostraron su preparación, técnica y habilidades sobre el cuadrilátero.

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Durante los combates se destacó el talento deportivo que existe en la frontera, con enfrentamientos de alto ritmo entre jóvenes pugilistas que buscan fortalecer su desarrollo dentro de esta disciplina.

Las actividades formaron parte de la programación del Sport Fest 2026, evento que integra distintas competencias deportivas y espacios de participación para atletas locales.

La Liga Municipal de Boxeo acompañó el desarrollo de la competencia, en la que participaron deportistas de distintas edades y niveles de preparación.

El presidente de la Liga Municipal de Boxeo, Iván Meraz, agradeció el respaldo del Gobierno Municipal para la realización del torneo y destacó la importancia de mantener espacios de competencia para las nuevas generaciones.

Meraz reconoció el apoyo del presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, así como del director del Instituto Municipal del Deporte, Juan Carlos Escalante, para impulsar este tipo de actividades.

El torneo permitió visibilizar el trabajo de entrenadores, escuelas y familias que participan en la formación de jóvenes boxeadores, quienes encuentran en el deporte una vía de disciplina, convivencia y desarrollo personal.

Con estas competencias, el Sport Fest 2026 continúa promoviendo la actividad física y el fortalecimiento del deporte local en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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