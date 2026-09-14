InicioEstadoBorderplex

Asegura alcalde que obras pendientes serán entregadas antes de concluir administración

Borderplex

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Ortiz Orpinel afirmó que los proyectos comprometidos serán concluidos antes del 9 de septiembre de 2027.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, aseguró que las obras pendientes de la actual administración serán entregadas en tiempo y forma antes del cierre del Gobierno Municipal.

Durante su conferencia semanal, el alcalde explicó que aunque el ejercicio fiscal de 2027 comprende del 1 de enero al 31 de diciembre, la administración municipal concluirá el 9 de septiembre de ese año, por lo que se trabaja en una planeación ajustada a ese calendario.

- Publicidad - HP1

Ortiz Orpinel señaló que el objetivo es no dejar obras inconclusas, pendientes administrativos ni compromisos financieros a la siguiente administración, por lo que las dependencias municipales mantienen seguimiento a los proyectos en ejecución.

El edil afirmó que el Gobierno Municipal considera la transición administrativa como un elemento central en la programación de tiempos, recursos y entregas de obra pública.

“Vamos muy bien, no hay obra iniciada que no se haya entregado”.

El presidente municipal reconoció que algunos proyectos han requerido más tiempo del previsto debido a necesidades técnicas específicas, aunque sostuvo que mantienen avances favorables y seguimiento permanente.

Ortiz Orpinel indicó que cuando se detecta alguna situación que requiere atención, el gabinete administrativo interviene para buscar soluciones y evitar retrasos que comprometan los plazos establecidos.

El alcalde afirmó que el Municipio está listo para concluir las obras comprometidas durante la actual administración, con el propósito de cumplir con la ciudadanía y garantizar una entrega ordenada antes del cambio de gobierno.

Finalmente, reiteró que los proyectos en proceso serán concluidos antes del 9 de septiembre de 2027, fecha prevista para el cierre de la actual administración municipal.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

ADN Polls

Mantiene Cruz Pérez Cuéllar ventaja en interna de Morena rumbo a gubernatura de Chihuahua

La encuesta de encuestas de Polls.mx coloca al alcalde juarense con 44.6%, seguido por...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Estado

Pide Geo Zapata a COMAR marco jurídico actualizado para prevenir situaciones relacionadas con refugiados

Dip. G. Zapata Lucero presenta iniciativa para reformar Ley sobre Refugiados. Preverá alojamiento temporal, modificará medidas en caso de incremento solicitudes. Protegerá a quienes huyen de persecución. Otorgará la condición de refugiado a todos los solicitantes. #Refugiados #Iniciativa #CongresoEstado
Borderplex

¡Gobernadora… la cuestión didáctica nosotros las resolvemos en las aulas!: Prof. Juan Morúa

Profesor Juan Morua participa en la marcha de miles de maestros en Ciudad Juárez, exigiendo la entrega de libros de texto gratuitos. ¿Será este el punto de inflexión? #Educación #Chihuahua
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto