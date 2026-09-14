Asegura alcalde que obras pendientes serán entregadas antes de concluir administración

Publicidad - LB2 -

Ortiz Orpinel afirmó que los proyectos comprometidos serán concluidos antes del 9 de septiembre de 2027.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, aseguró que las obras pendientes de la actual administración serán entregadas en tiempo y forma antes del cierre del Gobierno Municipal.

Durante su conferencia semanal, el alcalde explicó que aunque el ejercicio fiscal de 2027 comprende del 1 de enero al 31 de diciembre, la administración municipal concluirá el 9 de septiembre de ese año, por lo que se trabaja en una planeación ajustada a ese calendario.

- Publicidad - HP1

Ortiz Orpinel señaló que el objetivo es no dejar obras inconclusas, pendientes administrativos ni compromisos financieros a la siguiente administración, por lo que las dependencias municipales mantienen seguimiento a los proyectos en ejecución.

El edil afirmó que el Gobierno Municipal considera la transición administrativa como un elemento central en la programación de tiempos, recursos y entregas de obra pública.

“Vamos muy bien, no hay obra iniciada que no se haya entregado”.

El presidente municipal reconoció que algunos proyectos han requerido más tiempo del previsto debido a necesidades técnicas específicas, aunque sostuvo que mantienen avances favorables y seguimiento permanente.

Ortiz Orpinel indicó que cuando se detecta alguna situación que requiere atención, el gabinete administrativo interviene para buscar soluciones y evitar retrasos que comprometan los plazos establecidos.

El alcalde afirmó que el Municipio está listo para concluir las obras comprometidas durante la actual administración, con el propósito de cumplir con la ciudadanía y garantizar una entrega ordenada antes del cambio de gobierno.

Finalmente, reiteró que los proyectos en proceso serán concluidos antes del 9 de septiembre de 2027, fecha prevista para el cierre de la actual administración municipal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.