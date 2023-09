¡Gobernadora… la cuestión didáctica nosotros las resolvemos en las aulas!: Prof. Juan Morúa

Publicidad - LB2 -

Miles de maestros se unen en Ciudad Juárez, Chihuahua, entre ellos el Profesor Juan Morúa Torres, para enviar un mensaje claro a la gobernadora. Piden menos política y más enfoque en la educación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco de la marcha y mitin de maestros que sacudió las calles de Ciudad Juárez, el Profesor Juan Morua, director de la Escuela Club de Leones, fue uno de los oradores de la manifestación que reunió a entre 2,500 y 3,000 maestros en la inmediaciones de las oficinas de gobierno del estado conocidas como Pueblito Mexicano. Su mensaje fue claro: es tiempo de que las autoridades gubernamentales pongan mayor atención en la cuestión académica y dejen de lado las «politiquerías».

Morúa, conocido por su compromiso con la educación y la formación integral de los estudiantes, se expresó enérgicamente para A Diario Network: «La manifestación es grande, los compañeros están en camino al palacio de gobierno, allá en Chihuahua. La gobernadora va a tener que recapacitar con lo que está haciendo», afirmó el educador.

Lo que hizo destacar esta marcha no fue solo la gran asistencia, sino la pasión y la unidad mostradas por el colectivo de maestros. Según Morua, el objetivo no es sólo plantear críticas sino encontrar soluciones pedagógicas y didácticas que, según él, «nosotros las resolvemos en las aulas».

En el contexto actual, donde la educación enfrenta múltiples desafíos, desde la brecha digital hasta los cambios curriculares, el llamado del Profesor Morua resuena con más fuerza. Su insistencia en centrar el diálogo en cuestiones académicas pone de manifiesto un anhelo compartido por muchos en el ámbito educativo: que las decisiones políticas no obstruyan el desarrollo y bienestar de los estudiantes.

Prof. Juan Morúa Torres

Mientras tanto, las autoridades gubernamentales aún no han emitido un comunicado oficial en respuesta a esta movilización, otro que no sea la intención de sancionar a los profesores manifestantes. No obstante, el eco del evento y el apoyo social que ha recibido podría ser un punto de inflexión en la forma en que se aborda la educación en el estado de Chihuahua y, quizás, en todo México.

