Reporta Limpia alta participación en Puntos Limpios del suroriente

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Vecinos depositaron tiliches, muebles en desuso y llantas en contenedores instalados en distintos sectores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia reportó una amplia participación ciudadana durante la jornada del programa Punto Limpio a Tu Colonia, realizada en sectores del suroriente de Ciudad Juárez.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que los contenedores instalados en Senderos de San Isidro, Urbivilla del Cedro etapa VII, Fundadores y Arecas I, además de la Parroquia San Mateo, registraron alta demanda durante el fin de semana.

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De acuerdo con la dependencia, varios contenedores amanecieron completamente llenos, debido a que vecinos aprovecharon el servicio para disponer adecuadamente de tiliches, muebles en desuso y llantas.

Solís Kanahan señaló que la respuesta ciudadana confirma la utilidad del programa, al ofrecer una alternativa para evitar que residuos de gran volumen terminen en calles, parques, diques o predios baldíos.

“Cada llanta, sillón, colchón o tiliche que llega a un Punto Limpio es un residuo menos abandonado en la vía pública”.

El funcionario destacó que estas acciones representan un beneficio directo para la ciudad y contribuyen a conservar por más tiempo los espacios intervenidos recientemente durante las jornadas de Juárez Amanece Limpio.

La Dirección de Limpia reconoció de manera especial la participación de habitantes de Arecas I, quienes solicitaron el contenedor y organizaron acciones de limpieza en beneficio de su comunidad.

El contenedor instalado en la Parroquia San Mateo respondió a una solicitud especial para apoyar actividades de un evento comunitario, además de permitir que vecinos del sector utilizaran el servicio durante la jornada.

Solís Kanahan exhortó a la ciudadanía a respetar la dinámica del programa y evitar colocar desechos alrededor de los contenedores cuando estos se encuentren llenos.

El director explicó que, una vez que un contenedor alcanza su máxima capacidad, personal de la dependencia acude a vaciarlo o sustituirlo por otro disponible, por lo que pidió esperar a que concluya el proceso antes de continuar depositando residuos.

La dependencia informó que los contenedores colocados en Arecas I y en la Parroquia San Mateo serán retirados este lunes, al tratarse de apoyos especiales vinculados con actividades específicas.

En tanto, los contenedores ubicados en Senderos de San Isidro, Urbivilla del Cedro etapa VII y Fundadores permanecerán hasta el miércoles, debido a la alta participación de los vecinos del sector.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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