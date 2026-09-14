Realiza DABA actividades de bienestar animal durante el fin de semana

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La dependencia aplicó vacunas antirrábicas, spray contra garrapatas y reunió croquetas para apoyar a refugios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal llevó a cabo distintas actividades durante el fin de semana, con el objetivo de apoyar a perros y gatos, acercar servicios gratuitos y promover la convivencia responsable con las familias juarenses.

La titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, informó que el viernes personal de DABA participó en un juego amistoso de futbol entre BRP y Johnson & Johnson, donde se realizó una colecta de croquetas para el Banco de Alimentos DABA.

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Los alimentos reunidos serán destinados a refugios de la ciudad, como parte de las acciones de apoyo a organizaciones y personas que atienden animales en situación de vulnerabilidad.

El sábado, la dependencia llevó servicios de vacunación antirrábica y aplicación de spray contra garrapatas a la Cruzada por la Salud en la colonia Manuel Gómez Morín.

Ese mismo día, personal de DABA también acudió a la colonia Fray García de San Francisco, donde se ofrecieron servicios gratuitos para el cuidado preventivo de animales de compañía.

“Seguimos sumando esfuerzos, recorriendo colonias y participando en las actividades que hacen de Juárez una ciudad más limpia, saludable y comprometida con el bienestar animal”.

El domingo, empleados de la dependencia participaron en los tres puntos de la Cruzada por el Ciclismo, donde acompañaron a familias juarenses y a sus mascotas durante una jornada de convivencia, activación física y recreación.

DABA informó que continuará recorriendo colonias y participando en actividades comunitarias, con el propósito de fortalecer la cultura del cuidado animal y acercar servicios preventivos a distintos sectores de Ciudad Juárez.

La dependencia reiteró que estas acciones buscan promover la salud de perros y gatos, apoyar a refugios locales y fomentar la responsabilidad ciudadana en torno al bienestar animal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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