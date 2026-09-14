Llenan rounds de breaking de energía el Parque Extremo en Sport Fest 2026

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Competidores de distintas categorías mostraron técnica, ritmo y creatividad durante las batallas realizadas en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Parque Extremo fue sede de los rounds de breaking realizados como parte del Sport Fest 2026, donde familias, aficionados y competidores participaron en una jornada marcada por el ritmo, la energía y la cultura urbana.

Durante el evento, las y los participantes demostraron creatividad, técnica y dominio corporal en cada enfrentamiento, al competir en las categorías Open Style, Breaking Kids y Breaking Mixto.

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Las batallas se desarrollaron mediante rondas eliminatorias, en las que los competidores avanzaron hasta las finales de sus respectivas categorías, ante el público que acompañó la actividad durante el fin de semana.

Uno de los momentos más destacados fue el encuentro entre representantes de la nueva escuela del breaking en Ciudad Juárez y exponentes de la vieja escuela, quienes compartieron la pista para mostrar la evolución de esta disciplina urbana en la frontera.

En la categoría Breaking Kids, el primer lugar fue para B-Girl Sol, seguida por B-Girl Stefy en segundo lugar y B-Girl Baby-G en tercero.

En Breaking Mixto, el primer sitio correspondió a B-Boy Pingüino, mientras que B-Boy Japo obtuvo el segundo lugar y B-Boy Salmoran se quedó con la tercera posición.

En la categoría Extra Open Style, B-Girl Crisis obtuvo el primer lugar, Jirah el segundo y B-Girl Baby-G el tercero, en una competencia que reunió distintos estilos y propuestas escénicas.

El evento también permitió reconocer el trabajo de entrenadores que impulsan el desarrollo de nuevas generaciones de bailarines en Ciudad Juárez, entre ellos Fhoner García, Bimo Rock y Swill.

Con estas actividades, el Sport Fest 2026 fortalece la promoción del deporte, la convivencia y la cultura urbana, al abrir espacios para que niñas, niños y jóvenes demuestren su talento ante la comunidad juarense.

La jornada de breaking se sumó a la programación deportiva y recreativa del festival, que busca consolidarse como un punto de encuentro para distintas disciplinas y expresiones juveniles en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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