Comparten Daima Beltrán y Alexis Armenteros su experiencia en Sport Fest 2026

Cerca de 100 judocas participaron en el Training Camp Sport Fest 2026, realizado en el Gimnasio Adaptado Benito Juárez.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gimnasio Adaptado “Lic. Benito Juárez” fue sede del Training Camp Sport Fest 2026, una actividad dedicada al judo que reunió a cerca de 100 competidores de distintas edades y categorías.
El campamento contó con la participación de atletas desde categorías preinfantiles hasta primera fuerza, quienes tomaron parte en sesiones de aprendizaje, entrenamiento técnico y combates de práctica.
La actividad fue dirigida por Daima Beltrán y José Alexis Armenteros, referentes del judo cubano e internacional, quienes compartieron su experiencia con las nuevas generaciones de deportistas.
Beltrán es doble medallista olímpica de plata en Sídney 2000 y Atenas 2004, en la división de más de 78 kilogramos, además de campeona mundial en 1997 y 1999.
La judoca también cuenta con múltiples títulos en competencias panamericanas y posteriormente dirigió a la Selección Femenil de México, lo que refuerza su trayectoria como atleta y formadora.
José Alexis Armenteros, especialista en la categoría de 100 kilogramos, fue subcampeón mundial en Chelyabinsk 2014 y campeón mundial juvenil en 2011.
El deportista también participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y cuenta con preseas en competencias panamericanas y torneos internacionales, experiencia que compartió con las y los asistentes al campamento.
Durante las sesiones, Beltrán y Armenteros trabajaron aspectos técnicos, tácticos y de combate, además de ofrecer recomendaciones sobre concentración y preparación mental antes de subir al tatami.
Los participantes también realizaron randoris, combates de práctica que permitieron reforzar habilidades, medir avances y elevar el nivel competitivo de los judocas asistentes.
El campamento funcionó además como punto de encuentro regional, con la presencia de deportistas provenientes de municipios y estados vecinos como Durango, Delicias, Parral y Nuevo Casas Grandes.
El Training Camp forma parte de las actividades del Sport Fest 2026, que busca promover la práctica deportiva, la convivencia y el desarrollo de atletas locales y regionales en distintas disciplinas.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.
¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.
Síguenos en nuestras redes sociales.