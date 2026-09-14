InicioDeportes

Comparten Daima Beltrán y Alexis Armenteros su experiencia en Sport Fest 2026

Deportes

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Cerca de 100 judocas participaron en el Training Camp Sport Fest 2026, realizado en el Gimnasio Adaptado Benito Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gimnasio Adaptado “Lic. Benito Juárez” fue sede del Training Camp Sport Fest 2026, una actividad dedicada al judo que reunió a cerca de 100 competidores de distintas edades y categorías.

El campamento contó con la participación de atletas desde categorías preinfantiles hasta primera fuerza, quienes tomaron parte en sesiones de aprendizaje, entrenamiento técnico y combates de práctica.

- Publicidad - HP1

La actividad fue dirigida por Daima Beltrán y José Alexis Armenteros, referentes del judo cubano e internacional, quienes compartieron su experiencia con las nuevas generaciones de deportistas.

Beltrán es doble medallista olímpica de plata en Sídney 2000 y Atenas 2004, en la división de más de 78 kilogramos, además de campeona mundial en 1997 y 1999.

La judoca también cuenta con múltiples títulos en competencias panamericanas y posteriormente dirigió a la Selección Femenil de México, lo que refuerza su trayectoria como atleta y formadora.

José Alexis Armenteros, especialista en la categoría de 100 kilogramos, fue subcampeón mundial en Chelyabinsk 2014 y campeón mundial juvenil en 2011.

El deportista también participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y cuenta con preseas en competencias panamericanas y torneos internacionales, experiencia que compartió con las y los asistentes al campamento.

Durante las sesiones, Beltrán y Armenteros trabajaron aspectos técnicos, tácticos y de combate, además de ofrecer recomendaciones sobre concentración y preparación mental antes de subir al tatami.

Los participantes también realizaron randoris, combates de práctica que permitieron reforzar habilidades, medir avances y elevar el nivel competitivo de los judocas asistentes.

El campamento funcionó además como punto de encuentro regional, con la presencia de deportistas provenientes de municipios y estados vecinos como Durango, Delicias, Parral y Nuevo Casas Grandes.

El Training Camp forma parte de las actividades del Sport Fest 2026, que busca promover la práctica deportiva, la convivencia y el desarrollo de atletas locales y regionales en distintas disciplinas.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

ADN Polls

Mantiene Cruz Pérez Cuéllar ventaja en interna de Morena rumbo a gubernatura de Chihuahua

La encuesta de encuestas de Polls.mx coloca al alcalde juarense con 44.6%, seguido por...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Plumas

Escenarios al 1er año de Gobierno AMLO

Esta semana se cumplió el primer año de la Administración del Gobierno Federal con Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
México

Encabeza Sheinbaum mesas de trabajo con productores de maíz ante caída de precios internacionales

La Presidenta informó que ya sostuvo dos reuniones y alista un tercer encuentro para...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto