Comparten Daima Beltrán y Alexis Armenteros su experiencia en Sport Fest 2026

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Cerca de 100 judocas participaron en el Training Camp Sport Fest 2026, realizado en el Gimnasio Adaptado Benito Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gimnasio Adaptado “Lic. Benito Juárez” fue sede del Training Camp Sport Fest 2026, una actividad dedicada al judo que reunió a cerca de 100 competidores de distintas edades y categorías.

El campamento contó con la participación de atletas desde categorías preinfantiles hasta primera fuerza, quienes tomaron parte en sesiones de aprendizaje, entrenamiento técnico y combates de práctica.

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La actividad fue dirigida por Daima Beltrán y José Alexis Armenteros, referentes del judo cubano e internacional, quienes compartieron su experiencia con las nuevas generaciones de deportistas.

Beltrán es doble medallista olímpica de plata en Sídney 2000 y Atenas 2004, en la división de más de 78 kilogramos, además de campeona mundial en 1997 y 1999.

La judoca también cuenta con múltiples títulos en competencias panamericanas y posteriormente dirigió a la Selección Femenil de México, lo que refuerza su trayectoria como atleta y formadora.

José Alexis Armenteros, especialista en la categoría de 100 kilogramos, fue subcampeón mundial en Chelyabinsk 2014 y campeón mundial juvenil en 2011.

El deportista también participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y cuenta con preseas en competencias panamericanas y torneos internacionales, experiencia que compartió con las y los asistentes al campamento.

Durante las sesiones, Beltrán y Armenteros trabajaron aspectos técnicos, tácticos y de combate, además de ofrecer recomendaciones sobre concentración y preparación mental antes de subir al tatami.

Los participantes también realizaron randoris, combates de práctica que permitieron reforzar habilidades, medir avances y elevar el nivel competitivo de los judocas asistentes.

El campamento funcionó además como punto de encuentro regional, con la presencia de deportistas provenientes de municipios y estados vecinos como Durango, Delicias, Parral y Nuevo Casas Grandes.

El Training Camp forma parte de las actividades del Sport Fest 2026, que busca promover la práctica deportiva, la convivencia y el desarrollo de atletas locales y regionales en distintas disciplinas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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