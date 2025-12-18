Llega a Ciudad Juárez la función “Honor y furia en el ring” este fin de semana

Publicidad - LB2 -

El evento boxístico se realizará en el Gimnasio Ignacio Allende con regreso de figuras locales

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Este fin de semana, las y los aficionados al boxeo en Ciudad Juárez podrán disfrutar de la función “Honor y furia en el ring”, evento que marcará el regreso del ex campeón Marco “Papitas” González, quien se enfrentará a José Ángel “Mantequilla” Nápoles, según se dio a conocer en conferencia de prensa.

Durante la presentación, representantes del ámbito deportivo municipal y de la organización destacaron la relevancia de este tipo de espectáculos para el impulso del deporte entre la juventud juarense y la proyección de nuevos talentos en el pugilismo local.

Aimee O’Farril, coordinadora de Comunicación Social del Instituto Municipal del Deporte, señaló que el boxeo representa una disciplina con arraigo y proyección en la ciudad, por lo que eventos de esta naturaleza contribuyen a fortalecer la participación familiar y el desarrollo deportivo.

“El box es un semillero de talentos en Juárez, por lo que hay que aprovechar los días de la temporada para acudir en familia y seguir impulsando actividades que promuevan el deporte”.

Por su parte, integrantes de la Comisión de Box y de la organización subrayaron que la función contará con un cartel atractivo, incluyendo la participación de jóvenes pugilistas con proyección, así como descendientes de figuras históricas del boxeo, lo que aporta un componente simbólico y generacional al evento.

Los organizadores destacaron que este tipo de funciones buscan servir como plataforma para detectar y proyectar nuevos talentos, además de ofrecer espectáculos de calidad acordes a la tradición boxística de Ciudad Juárez.

El encuentro se llevará a cabo en el Gimnasio Ignacio Allende, con capacidad aproximada para dos mil personas. Los boletos ya se encuentran disponibles a través del sistema Don Boletón.

A la conferencia de prensa asistieron autoridades municipales, representantes de seguridad vial, organizadores de la promotora 2M Box Promotion y diversos pugilistas invitados, quienes coincidieron en la importancia de seguir posicionando a Ciudad Juárez como un referente del boxeo regional.

