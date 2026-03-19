Invitan a participar en la Tercera Carrera con Mascotas en Ciudad Juárez

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Evento se realizará el 29 de marzo en El Chamizal con actividades recreativas y causa social.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) convocó a la ciudadanía a participar en la Tercera Carrera con Mascotas, que se llevará a cabo el próximo domingo 29 de marzo a las 8:00 de la mañana en El Chamizal.

La titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas, informó que esta edición tendrá como temática una “explosión de color”, con actividades diseñadas para fomentar la convivencia entre las familias y sus animales de compañía.

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El recorrido iniciará en el Instituto Municipal de la Juventud, sobre la calle Costa Rica, y abarcará puntos como el Museo de Arqueología e Historia, la zona de Los Indomables y la trotapista de la Heroico Colegio Militar, para concluir en el punto de salida.

La inscripción tendrá un costo de 300 pesos, e incluye un kit con bolsa ecológica, plato viajero para mascota, kit de limpieza y medalla de participación.

“No se queden fuera, acudan con su mejor amigo para que sean parte de este gran evento lleno de diversión y causa”

Además de la carrera, se contemplan actividades como concurso de disfraces para mascotas, carrera de botargas y un bazar de negocios locales, lo que ampliará la oferta recreativa del evento.

Los recursos recaudados serán destinados al Banco de Alimentos 22, organización que apoya a refugios y albergues independientes dedicados al rescate y cuidado de animales en situación de abandono.

Las autoridades destacaron que esta actividad busca promover el bienestar animal, la adopción responsable y la participación comunitaria, en un entorno recreativo y con causa social.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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