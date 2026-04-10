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Invitan a participar en actividades deportivas y recreativas este fin de semana en Ciudad Juárez

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POR Redacción ADN / Agencias
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Rodada, carrera incluyente y clínica de roller derby promoverán convivencia y aprendizaje.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Este fin de semana se realizarán en Ciudad Juárez diversas actividades deportivas y recreativas enfocadas en fomentar la convivencia, la inclusión y el aprendizaje, con eventos abiertos a la comunidad.

Las actividades iniciarán este viernes con la Rodada por la Paz, programada a las 19:00 horas en la Ciclopista Pablo Darancou, donde se convoca a ciclistas, colectivos y público en general a participar en un recorrido que busca promover la unión comunitaria.

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El domingo 12 de abril se llevará a cabo la Quinta Carrera Recreativa “Vamos a ver por ellos”, con salida a las 7:30 de la mañana desde el Instituto Municipal de la Juventud, en El Chamizal.

Esta actividad contempla distancias de 3 y 10 kilómetros, además de una modalidad incluyente dirigida a personas con discapacidad visual, quienes podrán participar acompañadas de perros guía.

Los recursos recaudados serán destinados a una asociación civil que brinda atención a niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad visual en la ciudad, fortaleciendo así el enfoque social del evento.

Ese mismo día, a las 10:00 horas, se desarrollará una clínica de Roller Derby en el Gimnasio Bertha Chiu, dirigida a patinadores y oficiales de la región fronteriza, incluyendo participantes de Ciudad Juárez, El Paso y Las Cruces.

La jornada será impartida por una figura destacada de esta disciplina, en colaboración con el Instituto Municipal del Deporte, con el objetivo de fortalecer el nivel técnico y la integración de la comunidad deportiva.

Con este conjunto de actividades, autoridades y organizaciones buscan impulsar el deporte como herramienta de inclusión social y cohesión comunitaria en la frontera.

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