Responde Cruz Pérez Cuéllar a críticas de Maru Campos por comparecencia ante el Congreso

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El alcalde de Ciudad Juárez afirmó que la información presentada sobre adeudos fiscales está respaldada con documentos oficiales y datos verificables.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, respondió a los señalamientos realizados por la gobernadora María Eugenia Campos Galván en relación con la comparecencia que sostuvo recientemente ante la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

Durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación, el alcalde rechazó las afirmaciones de la mandataria estatal sobre una supuesta falta de veracidad en la información expuesta ante las y los legisladores, al asegurar que todos los datos presentados se encuentran respaldados por documentación oficial.

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Pérez Cuéllar explicó que durante su intervención abordó temas relacionados con los adeudos históricos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como las medidas implementadas por la administración municipal para regularizar la situación financiera del Ayuntamiento.

Según indicó, la información entregada al Congreso demuestra que dichos compromisos fiscales corresponden a periodos anteriores a su gestión y que el Gobierno Municipal ha destinado recursos para atender esas obligaciones y mantener al municipio al corriente en sus responsabilidades tributarias.

“No es justo que solo regrese a Chihuahua para descalificar al Gobierno de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum”.

El alcalde sostuvo que las declaraciones emitidas por la gobernadora forman parte de una dinámica de confrontación política y señaló que cualquier instancia interesada puede revisar y verificar los documentos que respaldan la información presentada durante la comparecencia.

Asimismo, consideró que Chihuahua enfrenta diversos retos financieros derivados de administraciones anteriores y planteó la necesidad de impulsar una etapa enfocada en la transparencia, la rendición de cuentas y el manejo responsable de los recursos públicos.

Pérez Cuéllar reiteró que mantendrá una relación de diálogo institucional con las distintas instancias de gobierno, al tiempo que continuará informando a la ciudadanía sobre las acciones emprendidas por la administración municipal en materia financiera y administrativa.

La comparecencia ante la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal formó parte de los ejercicios de información y análisis sobre diversos temas relacionados con la situación financiera y fiscal del municipio de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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