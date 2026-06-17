Emite Protección Civil alerta preventiva por calor extremo y fuertes ráfagas de viento

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Las temperaturas alcanzarán hasta 39 grados centígrados este miércoles y se esperan ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora durante la noche.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio emitió una advertencia preventiva para este miércoles 17 de junio ante las altas temperaturas y las condiciones de viento previstas para la región, por lo que exhortó a la población a tomar medidas para proteger su salud y seguridad.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante el día se espera una temperatura máxima de 39 grados centígrados, con cielo despejado y vientos sostenidos de entre 5 y 25 kilómetros por hora. Además, se prevén ráfagas que podrían alcanzar velocidades de entre 26 y 45 kilómetros por hora.

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Las probabilidades de lluvia para este miércoles permanecen bajas, con valores estimados entre el 1 y el 3 por ciento, por lo que las condiciones de calor continuarán predominando en la ciudad.

Para la noche, Protección Civil anticipa una temperatura mínima de 26 grados centígrados y cielo mayormente nublado. Los vientos oscilarán entre 5 y 27 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían intensificarse hasta alcanzar los 60 kilómetros por hora.

Las altas temperaturas persistirán durante los próximos días, según las proyecciones meteorológicas. Para el jueves se pronostica una máxima de 38 grados y una mínima de 25 grados centígrados, con ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y probabilidades de lluvia de entre el 1 y el 15 por ciento.

En tanto, para el viernes se espera una temperatura máxima de 38 grados y mínima de 24 grados centígrados, con cielo mayormente soleado, vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y ráfagas de entre 26 y 32 kilómetros por hora. La posibilidad de precipitaciones se mantendrá baja, entre el 1 y el 8 por ciento.

Ante estas condiciones, la dependencia municipal recomendó a la ciudadanía mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, utilizar ropa ligera y proteger especialmente a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Asimismo, exhortó a extremar precauciones por las ráfagas de viento, especialmente al conducir, asegurar objetos que puedan desprenderse y mantenerse atentos a los avisos que emitan las autoridades durante las próximas horas.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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