Invitan a la Carrera de la Familia este domingo en el Parque DIF

Habrá competencia de 10K y carrera recreativa de 3K con actividades para toda la familia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidoras de la Comisión de la Familia y Asistencia Social anunciaron la realización de la Carrera de la Familia, programada para el próximo domingo 1 de marzo a las 8:00 de la mañana en el Parque DIF, ubicado en El Chamizal.

La coordinadora de la Comisión, Sandra García Ramos, informó que la competencia se dividirá en dos modalidades: una carrera competitiva de 10 kilómetros, integrada al Circuito Atlético Pedestre, y una carrera recreativa familiar de 3 kilómetros, que será pet friendly.

“Se invita a las familias a compartir y convivir en esta carrera para festejar el Día Municipal de la Familia”.

La organización del evento se realizó en coordinación con el Instituto Municipal del Deporte, el Sistema DIF Municipal, el Instituto para la Cultura del Municipio (IPACULT), la Dirección de Desarrollo Económico, la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) y el Sistema Municipal de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

Además de la actividad deportiva, se instalarán módulos informativos y de servicios municipales. Sipinna y el DIF ofrecerán talleres enfocados en derechos y protección de la niñez; Desarrollo Económico difundirá programas dirigidos a mujeres emprendedoras; y DABA realizará aplicación de vacunas y colocación de microchips para mascotas.

El IPACULT también presentará actividades culturales dirigidas a personas adultas mayores, niñas y niños, con el propósito de fomentar la convivencia en un entorno recreativo.

Las regidoras señalaron que el objetivo es fortalecer la integración familiar mediante actividades saludables y promover el acceso a programas municipales que contribuyan al bienestar de la comunidad.

