Ganó el juarense Sebastián Soto su segunda pelea profesional de Muay Thai en Tailandia

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez, Chih .- Esta es la segunda pelea profesional en la que Sebastián Soto resulta victorioso por nocaut y nocaut técnico, primero al vencer al norteamericano Will y al tailandés Phaya Noi, por lo que continuará con su preparación para los próximos combates pactados para este año, entrenando en el Chiang Mai de Tailandia, en el Spitir of Siam MuayThai Gym.

- Publicidad - HP1

En su incursión en peleas profesionales de Muay Thai, Soto dijo sentirse contento y pleno porque lo venía buscando desde muy temprana edad, cuando empezó a entrenar a los 15 años.

“Es un sueño para mí, es la cima de pelear profesionalmente aquí en Tailandia contra tailandeses, esto era lo que yo quería, es un objetivo que está cumplido y estoy muy feliz”, expresó.

La primera pelea profesional que tuvo Sebastián fue contra el norteamericano Will, a quien derrotó al entrarle a la distancia protegiéndose de los codazos y destrozándole las piernas en el primer round; en el segundo round le conectó una patada a la cara y se dio un knockdown. Le dieron conteo de protección, se levantó y fue acabarlo con golpes y un codazo.

En la segunda pelea contra un irlandés, se cayó y se reprogramó contra el tailandés Phaya Noi, quien cuenta con una buena reputación en su país y con una patada de izquierda muy fuerte, pero fue derrotado en el segundo round por nocaut técnico.

“Afortunadamente pudimos destrozarlo mentalmente y ganar porque ya no pudo seguir combatiendo. El réferi suspendió la pelea porque ya no pudo continuar el combate y me llevé la victoria”, indicó.

El artemarcialista juarense encabezó las dos carteleras internacionales de Muay Thai en las que se promovieron a los mejores exponentes de la especialidad, tanto de México, como de Estados Unidos, Tailandia, Brasil, Francia, Inglaterra, Palestina y Australia, entre otros.