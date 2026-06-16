Define Juárez a su selección para el Campeonato Nacional de Futbol Americano U17

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La escuadra fronteriza quedó integrada tras un proceso de visorías rumbo al torneo nacional que se celebrará en Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Liga de Futbol Americano de Chihuahua (FACHAC) en Ciudad Juárez dio a conocer el roster oficial de la Selección U17, equipo que representará a la frontera en el Noveno Campeonato Nacional U17, certamen que se disputará en territorio chihuahuense como parte de las actividades rumbo al Quinto Campeonato Nacional U19 y Noveno U17 Chihuahua 2026.

La conformación del equipo se realizó luego de un proceso de visorías y evaluaciones en el que participaron decenas de jóvenes jugadores provenientes de distintos clubes de la ciudad.

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El cuerpo técnico destacó el nivel competitivo mostrado por los aspirantes, lo que obligó a una selección rigurosa para integrar el representativo fronterizo.

La ofensiva será encabezada por los mariscales de campo Santiago Ortiz, del Club Jefes, y Daniel Pérez, del Club Titanes. En el juego terrestre fueron seleccionados Giovanni Ortiz, de Jaguares 128, y León López, de Bulldogs CUPN.

El grupo de receptores quedó integrado por Christopher Salgado, Baruch Balderas (Club Jefes), André Solís y Diego Vera (Club Titanes), así como Paul Silva, de JSA Lobos.

La línea ofensiva estará conformada por jugadores de Titanes, Jefes, Lobos 114, Bulldogs CUPN y JSA Lobos, quienes tendrán la responsabilidad de proteger el ataque juarense durante la competencia nacional.

En el sector defensivo fueron convocados elementos de clubes como Bulldogs CUPN, Club Jefes, Lobos 114, Club Titanes, Jaguares 128 y Guerreros Cobach, integrando las unidades de línea defensiva, apoyadores y profundos.

La selección reúne talento proveniente de varias de las organizaciones formativas más importantes de la ciudad, reflejando el crecimiento que ha tenido el futbol americano juvenil en la frontera.

El equipo estará dirigido por un cuerpo técnico integrado por Gabriel Levy, Ángel Reyes, Eduardo Díaz, Nadab Juárez, Esteban Valladares, Alfredo Durán Jr., Ivo Chacón y Alejandro Frayre, quienes serán los encargados de preparar a la escuadra para la competencia nacional.

Con la definición del roster, los jugadores iniciarán la etapa final de preparación con la misión de representar a Ciudad Juárez y buscar los primeros lugares en uno de los torneos juveniles más importantes del país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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