Defenderá Diana “Bonita” Fernández su título Silver en el Neri Santos

Publicidad - LB2 -

La campeona juarense enfrentará a la japonesa Tenkai Tsunami el 14 de marzo en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La boxeadora juarense Diana “Bonita” Fernández, campeona en la división mosca y referente del boxeo femenil, defenderá su título Silver frente a la japonesa Tenkai Tsunami en una pelea pactada a 10 rounds.

El combate se realizará el sábado 14 de marzo a las 7:00 de la tarde en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos, como parte de una función que incluirá varias peleas profesionales y un combate especial entre influencers locales.

- Publicidad - HP1

Durante la presentación del evento, el director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez, Juan Carlos Escalante, reconoció la trayectoria de la pugilista y destacó que será la primera vez que defienda su título en casa.

“Siempre estás ahí poniendo el nombre de Juárez en alto”.

Fernández agradeció el respaldo recibido por parte de su equipo de trabajo, encabezado por el boxeador Micky Román y Gerardo Castillo, así como el apoyo de las autoridades municipales y de la afición juarense.

“Soy una peleadora disciplinada, saben que la ‘Bonita’ no se guarda nada en el ring”.

Durante la conferencia de prensa realizada en el restaurante San Benito, el presidente de la Comisión de Boxeo, Lorenzo Soberanes, destacó el esfuerzo de los pugilistas que participarán en la función y la importancia de contar con un escenario deportivo renovado para este tipo de eventos.

Por su parte, Iván León, representante de la empresa promotora Latin KO, informó que la función incluirá un combate entre los influencers Juan José “Juanjo” Luna de la Rosa y Nicolás Díaz “El Pollito de la Z”.

El promotor agregó que el ganador de ese enfrentamiento podría medirse posteriormente contra el actor Alfredo Adame en una pelea programada tentativamente para mayo, lo que ha generado expectativa entre los seguidores del evento.

La función marcará el regreso de una defensa titular de alto nivel en Ciudad Juárez, con la participación de una de las boxeadoras más reconocidas de la frontera.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.