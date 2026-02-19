Conmemorarán Día Internacional del Síndrome de Down con carrera inclusiva en El Chamizal

Publicidad - LB2 -

La primera edición de Trote 21 se realizará el 21 de marzo con recorrido de 3 kilómetros y registro gratuito.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ), en conjunto con la organización Trote 21, presentó la primera carrera “Trote 21”, evento deportivo que se llevará a cabo el 21 de marzo en el marco del Día Internacional del Síndrome de Down.

La actividad consistirá en un trote-caminata de tres kilómetros que iniciará a las 7:30 de la mañana frente al Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal. El recorrido avanzará por la avenida De las Américas, retornará por la Isla de Tarzán hasta la calle Costa Rica y concluirá en la explanada del museo.

Los organizadores destacaron que el objetivo es visibilizar el síndrome de Down desde una perspectiva de capacidades e inclusión, promoviendo la participación de niñas, niños, jóvenes y adultos. La inscripción será gratuita y no se estableció límite de participantes.

Se invitó a los asistentes a portar prendas en colores azul y amarillo, así como calcetas dispares, símbolos asociados a la conmemoración. Durante el evento se entregarán globos en estos colores y, al finalizar, se realizará un lanzamiento simbólico de globos biodegradables.

La iniciativa surgió a partir de la experiencia de Samuel, un joven con síndrome de Down aficionado al atletismo, quien impulsó la idea de compartir su pasión por el deporte como una forma de promover la inclusión.

“Más que una carrera, es un encuentro para convivir, sensibilizar y celebrar la diversidad desde el deporte y el corazón”, expresó Karina Orozco, madre de Samuel y organizadora.

Al término del recorrido se realizará un convivio con rifas patrocinadas por empresas participantes. El evento busca consolidarse como un espacio de integración comunitaria y sensibilización social a través de la actividad física en Ciudad Juárez.

