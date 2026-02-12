Movil - LB1A -
febrero 12, 2026
Compiten 240 atletas juarenses en Olimpiada Estatal CONADE 2026

Redacción ADN / Agencias
Delegación busca consolidarse como base de la Selección Chihuahua rumbo a la fase regional

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Más de 240 atletas juarenses partieron este jueves rumbo a la ciudad de Chihuahua para participar en la Olimpiada Estatal CONADE 2026, con el objetivo de posicionarse como base de la Selección Chihuahua y avanzar a la siguiente etapa del proceso nacional.

El contingente está integrado por deportistas que competirán en pruebas de pista y campo, entre ellas los 100 y 200 metros planos, así como lanzamiento de jabalina, lanzamiento de bala y otras disciplinas contempladas en el programa oficial de la justa estatal.

El presidente de la Liga Municipal de Atletismo, Omar Ruvalcaba, informó que la delegación tendrá presencia en la mayoría de las pruebas convocadas y destacó el trabajo previo de preparación realizado por las y los competidores para enfrentar este compromiso.

“El objetivo es mantener el liderazgo que históricamente ha distinguido a Ciudad Juárez dentro del atletismo estatal”.

El dirigente explicó que, en caso de clasificar a la fase regional, esta se desarrollaría en Mexicali, Baja California, en fechas que aún deberán ser confirmadas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Ruvalcaba reconoció el respaldo institucional que ha permitido fortalecer el proceso formativo y competitivo de los atletas locales, lo que se refleja en el número de participantes que integran el selectivo fronterizo.

La participación juarense en la Olimpiada Estatal forma parte del proceso clasificatorio rumbo a las etapas regional y nacional, donde históricamente Ciudad Juárez ha figurado como uno de los principales semilleros de talento en atletismo dentro del estado de Chihuahua.

