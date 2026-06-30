Competirán representantes de pueblos originarios de Juárez en el Ultramaratón de los Cañones

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Una delegación de 18 corredores viajará a Guachochi para participar en una de las pruebas de montaña más exigentes del país.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de diversas comunidades de pueblos originarios asentadas en Ciudad Juárez participarán en el Ultramaratón de los Cañones 2026, que se celebrará del 2 al 5 de julio en Guachochi, como parte del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua.

La delegación fronteriza estará conformada por 18 corredores de comunidades Rarámuri, Mazahua, Chinanteca, Nahua y Otomí, quienes competirán en distintas distancias de una de las pruebas de trail running más reconocidas de México.

“Vamos alrededor de 18 miembros de los Pueblos Originarios en Ciudad Juárez, porque no solo vamos Rarámuris, también van representantes de las comunidades Mazahuas, Chinantecos, Nahuas y Otomíes, entre otros”, señaló Verónica Palma Cruz.

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Palma Cruz encabezará la representación juarense al competir en la prueba estelar de 100 kilómetros, considerada una de las más demandantes por su recorrido a través de la Barranca de la Sinforosa.

En la distancia de 63 kilómetros participarán Juan José Flores, José Guadalupe Bautista, José Antonio Bautista, Alfredo Ortiz González, Juan Nevia Carrillo y Lorena Loya Martínez, entre otros competidores que integran la delegación.

El Ultramaratón de los Cañones forma parte del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua, que este año celebra su 30 aniversario con más de un centenar de actividades deportivas y recreativas en distintos municipios del estado.

La competencia contempla recorridos de 100, 63, 21 y 10 kilómetros, además de una ruta de senderismo de 15 kilómetros, y reúne cada año a corredores nacionales e internacionales, con una destacada participación de atletas rarámuri.

Verónica Palma, quien cuenta con experiencia en ultramaratones disputados en Estados Unidos, Canadá y Europa, expresó su expectativa de obtener un buen resultado en la exigente prueba de 100 kilómetros que se desarrollará en la Sierra Tarahumara.