Buscarán jugadores de la NFL talentos en Ciudad Juárez

La Fundación A&A All The Way, encabezada por los jugadores profesionales de la NFL, Alvín Jones y Will Hernández, organizarán campamentos deportivos en escuelas preparatorias de Ciudad Juárez, en busca de talentos.

Ciudad Juárez, Chih .- Los campamentos iniciarán el 21 de junio de este año, dijo en conferencia de prensa celebrada en el Colegio de Bachilleres 19, William Hernández, más conocido como Will Hernández, un jugador estadounidense de fútbol americano que se desempeñó en la posición de lineman en Arizona Cardinals, equipo de la National Football League (NFL).

“Cada año la liga mejora para dar oportunidades en México , pero yo quiero crear más oportunidades haciendo campamentos grandes en Ciudad Juárez, en Monterrey y Ciudad de México, para que las personas que hacen las decisiones puedan ver a estos niños y estos jugadores mexicanos”, indicó Will.

En la conferencia también estuvo Alvin Jones, quien en sus primeros años jugó para Burges High School en El Paso, Texas y para los Mineros de UTEP en el 2022, posteriormente estuvo con los Empacadores de Green Bay, luego con Ravens, de Baltimore en la posición de linebacker.

“Me encanta aquí, es como mi casa El Paso en la calidad de las personas, es una bendición traer el fútbol a México, me parece una bendición compartir experiencias y cambiar la vida de una persona aquí , es lo mejor que podemos hacer“, dijo.

Ambos jugadores tuvieron una charla motivacional con los alumnos del Colegio de Bachilleres acompañados del luchador profesional triple A, José Julio Pacheco “Pagano” y la directora del plantel Melba Idalia Beltrán.

La Fundación A&A All The Way se dedica a impactar positivamente la vida de los jóvenes. Busca inspirar, educar y promover la unidad y la diversidad en diversas comunidades, cree que los niños tienen el potencial de cambiar el mundo si les brindan las oportunidades y la orientación que merecen.

