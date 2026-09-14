Brillan talentos del taekwondo en fogueo del Sport Fest 2026

Publicidad - LB2 -

El torneo sirvió como preparación rumbo a los selectivos de Olimpiada Nacional y Universiada Nacional 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Jóvenes talentos del taekwondo participaron en el torneo de fogueo realizado dentro del Sport Fest 2026, actividad que permitió evaluar el nivel técnico de atletas locales rumbo a próximas competencias nacionales.

El encuentro fue coordinado por el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez y la Liga Municipal de Taekwondo, como parte de las acciones para fortalecer la preparación de deportistas de alto rendimiento en la frontera.

- Publicidad - HP1

El fogueo sirvió como plataforma de evaluación de cara a los selectivos de la Olimpiada Nacional y la Universiada Nacional 2026, competencias en las que atletas juarenses buscarán representar a la ciudad y al estado.

Durante las rondas de combate, las y los competidores mostraron disciplina, carácter y evolución estratégica, en una jornada que reunió a escuelas, entrenadores y familias vinculadas con esta disciplina.

En la inauguración del torneo, la Liga Municipal de Taekwondo realizó un reconocimiento a medallistas de la Olimpiada Nacional, como parte del impulso a quienes lograron subir al podio en competencias recientes.

Entre los atletas reconocidos con presea de oro estuvieron Ana Lucía Nassri Heras, Fátima Torres Ronquillo, Alessandra Soto Bañuelos y Leonardo Antonio Ferrer Peña.

También fueron reconocidos Karim Rodríguez Rodríguez y Caleb Isai Pérez Pérez, quienes obtuvieron medalla de plata, así como Kevin Noel Peinado Díaz, Blanca Camila Granillo Palacios, Jassiel Omar Gómez Amparanza, Regina Arévalo Flores, Darah Shirley Ponce Núñez y Alyson Acosta, ganadores de bronce.

Darah Ponce recibió además un reconocimiento especial por parte de la Liga Municipal de Taekwondo, debido al subcampeonato mundial juvenil obtenido en Uzbekistán.

La Liga Municipal, encabezada por Jorge Amaya, entregó también trofeos de campeones a las escuelas que registraron mayor participación de alumnos en combate durante este fogueo.

Con este tipo de encuentros, el Sport Fest 2026 fortalece los espacios de preparación, competencia y reconocimiento para atletas juarenses, al consolidar a Ciudad Juárez como semillero deportivo en distintas disciplinas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.