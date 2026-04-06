Aporta Ciudad Juárez mayoría de clasificados de Chihuahua en taekwondo rumbo a Olimpiada Nacional

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39 de los 50 pases obtenidos por el estado corresponden a atletas fronterizos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Selección Chihuahua de Taekwondo logró clasificar a 50 atletas a la Olimpiada Nacional CONADE 2026, de los cuales 39 son originarios de Ciudad Juárez, consolidando a la frontera como el principal semillero del estado en esta disciplina.

La mayoría de las clasificaciones se obtuvieron en la modalidad de combate, donde los deportistas juarenses mostraron un alto nivel competitivo, asegurando su lugar en la justa nacional que se celebrará en Tlaxcala.

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Entre los atletas que representarán a la entidad se encuentran nombres como Kevin Peinado, Sofía Chacón, Karim Rodríguez, Mateo Perales, Regina Arévalo, Victoria Arreola, Paolo Aguirre y Jassiel Gómez, además de una amplia lista de competidores en distintas categorías.

Asimismo, se logró la clasificación de dos equipos en modalidades grupales, uno en categoría juvenil y otro en sub-21, integrados también mayoritariamente por atletas de Ciudad Juárez.

En la modalidad de poomsae, Chihuahua consiguió su pase en categorías como pareja juvenil, tercia juvenil femenil y tercia varonil adulto, ampliando su representación en la competencia nacional.

La Olimpiada Nacional CONADE 2026 se llevará a cabo del 14 al 24 de mayo en Tlaxcala, donde participarán más de 2 mil 500 atletas de todo el país en pruebas de kyorugui y poomsae.

Los seleccionados continuarán con su preparación en las próximas semanas, con el objetivo de buscar medallas y consolidar el nivel competitivo del taekwondo chihuahuense a nivel nacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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