Presente UACJ en la inauguración de la Universiada Nacional Sonora 2023

Por primera vez, 28 disciplinas se llevarán a cabo en Hermosillo, Ciudad Obregón y Guaymas hasta el 15 de junio.



Ciudad Juárez, Chih. (UACJ) – Con danzas tradicionales y mariachi, la tarde de este jueves 1 de junio fue oficialmente inaugurada la Universiada Nacional Sonora 2023.

Cientos de deportistas, entre ellos los de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), se dieron cita en uno de los escenarios deportivos más simbólicos de Hermosillo, la Arena Sonora, para apreciar este magno evento.

Por primera vez en su historia, la Universidad Estatal de Sonora (UES), la Universidad de Sonora (UNISON) y el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) albergarán a más de 9 mil educandos en 28 disciplinas, que se llevarán a cabo en Hermosillo, Ciudad Obregón y Guaymas hasta el 15 de junio.

En el desarrollo de la XXV máxima justa deportiva de nivel universitario en México, la UACJ será representada por atletas de los 22 equipos inscritos en el Consejo Nacional del Deporte de la Educación A. C. (Condde): basquetbol varonil, basquetbol 3×3 varonil y femenil, beisbol, futbol asociación femenil, rugby seven varonil, tochito varonil y femenil, voleibol de playa femenil, ajedrez, atletismo, badminton, boxeo universitario, escalada deportiva, gimnasia aeróbica, judo, karate do, levantamiento de pesas, lucha universitaria, taekwondo y poomsae, tenis de mesa y tiro con arco, además del cuerpo médico y de entrenadores.

Durante la ceremonia los funcionarios le dieron la bienvenida a los atletas de las 140 instituciones de educación superior que formarán parte de este certamen.

El acontecimiento estuvo encabezado por el doctor Manuel Alán Merodio Reza, secretario general del Consejo Nacional del Deporte de la Educación A. C. (Condde); Erubiel Durazo Cárdenas, director general de la Comisión del Deporte en el Estado de Sonora (Condeson); el doctor Armando Moreno Soto, rector de la Universidad Estatal de Sonora (UES); la doctora María Rita Plancarte Martínez, rectora de la Universidad de Sonora (UNISON); el doctor Jesús Héctor Hernández López, rector del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON); la maestra Celida López Cárdenas, jefa de oficina del Ejecutivo Estatal; y el doctor Rodolfo Basurto Álvarez, de la Secretaría de Educación y Cultura del estado de Sonora.

