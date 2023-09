Imparten conferencia “El impacto social de la investigación científica”

Publicidad - LB2 -

La ponencia corrió a cargo del doctor Luis Enrique Sucar Succar y tuvo lugar en el ICB.



Ciudad Juárez, Chih. (UACJ) – Procedente del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el doctor Luis Enrique Sucar Succar llegó a esta ciudad para oficiar una conferencia titulada “El impacto social de la investigación científica”, dirigida a los investigadores, catedráticos y alumnos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

El encuentro se pactó en la sala audiovisual del edificio D del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) de la UACJ.

- Publicidad - HP1

“Bueno, voy a presentar un poquito una visión diferente del impacto social de la ciencia, donde básicamente tiene que ver con dos aspectos principales; por un lado, ayudar a resolver los grandes problemas de la humanidad y, por el otro, la base del desarrollo tecnológico, que es el desarrollo económico en los países”.

En cuanto a los grandes problemas de la humanidad, el conferencista, Emérito del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), y miembro del Consejo Consultivo de Ciencias, se refiere a la salud, al calentamiento global, agua y energía, cuya solución, considera, está en manos de la investigación científica.

Pero en este país carecemos de apoyo para la ciencia, ¿qué opina al respecto?

“Pues sí falta apoyo. Por un lado, pues el país tiene que dedicarle más recursos a la investigación científica. Tenemos que llegar a esta promesa del 1 % del Producto Interno Bruto, que, al menos en algún momento estuvo en la ley, pero nunca se respetó. Y por otro lado, y creo que es lo más grave, es que falta el apoyo para traducir la investigación científica en tecnología e innovación”.

Señala que hacer investigación y publicar artículos sirve, pero para que tenga un impacto real se tiene que transformar en tecnología, en productos, en empresas. “Y eso es lo que nos falta”.

Se le pregunta si existe interés por la ciencia de parte de los jóvenes, a lo que responde que el talento en México es evidente.

“Hay mucho potencial, pero a veces lo perdemos por esa falta de apoyo y oportunidades. Por eso los jóvenes se nos van a otros países. Tenemos que aumentar el número de oportunidades para que puedan desarrollarse en México, en la ciencia, en la tecnología”.

Es la primera vez que el doctor Luis Enrique Sucar Succar visita esta frontera y lo hace para participar en el Plan de Fomento a la Investigación Científica con Impacto Social de la UACJ, derivado de los trabajos del Consejo General de Investigación y Posgrado.

Luis Enrique Sucar Succar es doctor en computación por el Imperial College de Londres, es maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Stanford y actualmente está adscrito al INAOE.

“Y espero que no sea la última vez que me invitan. Ha sido un viaje un poco relámpago porque llegué ayer, pero me han atendido muy bien aquí en la universidad”.

La ponencia inició alrededor de las 11:00 horas y acudieron el maestro Juan Ignacio Camargo Nassar, rector de esta casa de estudios y el secretario general, el doctor Daniel Alberto Constansde Cortez, así como la doctora Beatriz Araceli Díaz Torres, coordinadora general de Investigación y Posgrado.

Redacción ADN / Especiales ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.