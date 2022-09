Es sede UACJ de congreso sobre patología y medicina bucal 

Del 28 de septiembre al 1 de octubre.

Ciudad Juárez, Chih. (UACJ) – Con seminarios, conferencias y concursos estará conformado el 11.º Congreso de la Asociación Mexicana de Patología y Medicina Bucal, Colegio A. C., del que esta Universidad será sede del 28 de septiembre al 1 de octubre.

La sede de este evento será el teatro Gracia Pasquel, donde se tiene programada la inauguración de las actividades académicas para el 29 de septiembre a las 9:00 a. m.

- Publicidad - HP1

Posterior al inicio formal de estas pláticas, se llevará a cabo la conferencia Rehidratación de cadáveres para reconocimiento forense, a cargo del doctor Alejandro Hernández Cárdenas.

Ese mismo día se darán las conferencias Lesiones malignas adyacentes a implantes dentales y retos diagnósticos en patología de cabeza y cuello; además, se hará la presentación de carteles de casos clínicos por estudiantes de licenciatura y posgrado.

El segundo día de actividades contará con la ponencia Syndrome of the head and neck with associated histopathology, Leucoplasia verrucosa proliferativa, 2022 WHO Classification, of salivary glands neoplasm, molecular findings and some new entities y Sistema Milán para el reporte citopatológico de Glándulas Salivales.

Para el 1 de octubre se llevará a cabo una sesión sobre Casos clínicos de cabeza y cuello y otra llamada El papel del CMF en la patología de los maxilares; por último, se ofrecerá una conferencia de Clínico-Patología.

En el sitio https://www.ampmbcolegio.org.mx/index.htm podrán consultar a detalle las actividades que conforman este Congreso, así como su registro a los eventos.