Realizan Tardes de Museos en el Valle de Juárez

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Familias recorrieron el Museo Regional del Valle de Juárez y participaron en actividades culturales impulsadas por IPACULT.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con una jornada dedicada al conocimiento, la historia y la convivencia comunitaria, se realizó la edición de Tardes de Museos en el Museo Regional del Valle de Juárez, actividad impulsada por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez.

Durante la jornada, familias y visitantes recorrieron el recinto para conocer parte del patrimonio histórico y cultural que resguarda este espacio ubicado en la zona del Valle de Juárez.

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El recorrido fue guiado por Ernesto Robles, encargado del Museo Regional del Valle de Juárez, quien explicó a los asistentes el contenido del acervo distribuido en las cinco salas del museo.

Robles compartió detalles sobre el valor histórico y cultural de piezas, objetos y elementos que forman parte de la colección, con el objetivo de acercar a la comunidad a la memoria e identidad regional.

La visita permitió a los asistentes conocer distintos aspectos de la historia del Valle de Juárez y reflexionar sobre la importancia de preservar y difundir el patrimonio de sus comunidades.

Como parte de las actividades, los visitantes participaron en una jornada cultural que incluyó una actividad artística y educativa, además de presentaciones musicales.

En el programa participaron la Rondalla Voces del Desierto, Desierto Norteño y los cantantes solistas Sebastián Márquez, Iliana Santillán y Ángela Robles.

El programa Tardes de Museos tiene como propósito acercar a nuevos públicos a los espacios museísticos del municipio, especialmente a familias, niñas, niños y jóvenes.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, ha señalado que estas jornadas buscan fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y los museos, para que sean vistos como espacios de aprendizaje, identidad, encuentro y participación comunitaria.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal, a través del IPACULT, impulsa la valoración del patrimonio histórico, artístico y cultural de Ciudad Juárez, además de abrir espacios para artistas y creadores locales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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