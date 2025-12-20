Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 20, 2025 | 17:48
    InicioTelón

    Presentan niñez y juventud juarense su talento musical en El Chamizal

    Telón

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Estudiantes de entre 7 y 20 años ofrecieron un recital como cierre de semestre en el Museo de Arqueología e Historia.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal fue sede de un recital musical protagonizado por niñas, niños y jóvenes juarenses, como parte del cierre de semestre de alumnos que cursan clases particulares de música en la ciudad.

    La actividad se llevó a cabo el sábado 20 de diciembre y reunió a diez estudiantes de entre 7 y 20 años de edad, quienes ofrecieron una muestra de su talento ante familiares y acompañantes que acudieron al recinto cultural.

    - Publicidad - HP1

    Durante el recital, las y los participantes interpretaron piezas musicales utilizando instrumentos como violín, piano, arpa y guitarra eléctrica, demostrando el avance obtenido a lo largo del semestre y la diversidad de estilos y formaciones musicales.

    Desde el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez se ha señalado la importancia de mantener abiertos los recintos culturales municipales, a fin de que la niñez y la juventud cuenten con espacios adecuados para expresar y desarrollar sus habilidades artísticas, fortaleciendo su formación cultural y personal.

    Este tipo de actividades refuerza el valor de los museos como espacios vivos, accesibles y al servicio de la comunidad, además de contribuir a la promoción del talento local desde edades tempranas y al fomento del acercamiento al arte y la cultura.

    El recital estuvo a cargo del maestro Juan Pablo Moreno Acosta, quien reconoció el esfuerzo y la dedicación de sus alumnos, así como la relevancia de contar con espacios culturales que impulsen la expresión artística de la niñez y juventud juarense dentro del ámbito comunitario.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Orbe

    Buscan usar ADN para identificar víctimas de guerra en Ucrania

    Las personas desaparecidas o no identificadas tras la invasión rusa de Ucrania hace más...
    Orbe

    El silencio de Biden sobre Latinoamérica, ¿falta de interés o de urgencia?

    El presidente Biden anunció el jueves que aumentará el número de refugiados que recibe...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.