Presentan niñez y juventud juarense su talento musical en El Chamizal

Publicidad - LB2 -

Estudiantes de entre 7 y 20 años ofrecieron un recital como cierre de semestre en el Museo de Arqueología e Historia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal fue sede de un recital musical protagonizado por niñas, niños y jóvenes juarenses, como parte del cierre de semestre de alumnos que cursan clases particulares de música en la ciudad.

La actividad se llevó a cabo el sábado 20 de diciembre y reunió a diez estudiantes de entre 7 y 20 años de edad, quienes ofrecieron una muestra de su talento ante familiares y acompañantes que acudieron al recinto cultural.

- Publicidad - HP1

Durante el recital, las y los participantes interpretaron piezas musicales utilizando instrumentos como violín, piano, arpa y guitarra eléctrica, demostrando el avance obtenido a lo largo del semestre y la diversidad de estilos y formaciones musicales.

Desde el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez se ha señalado la importancia de mantener abiertos los recintos culturales municipales, a fin de que la niñez y la juventud cuenten con espacios adecuados para expresar y desarrollar sus habilidades artísticas, fortaleciendo su formación cultural y personal.

Este tipo de actividades refuerza el valor de los museos como espacios vivos, accesibles y al servicio de la comunidad, además de contribuir a la promoción del talento local desde edades tempranas y al fomento del acercamiento al arte y la cultura.

El recital estuvo a cargo del maestro Juan Pablo Moreno Acosta, quien reconoció el esfuerzo y la dedicación de sus alumnos, así como la relevancia de contar con espacios culturales que impulsen la expresión artística de la niñez y juventud juarense dentro del ámbito comunitario.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.