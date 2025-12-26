Presenta IPACULT a Urdimbre y Trama con “Paisajes Sonoros de Latinoamérica” en El Chamizal

Publicidad - LB2 -

La agrupación ofrecerá un concierto este sábado en el Museo de Arqueología e Historia como parte de una propuesta musical con identidad y conciencia social.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) presentará a la agrupación musical Urdimbre y Trama como parte de la exposición “Paisajes Sonoros de Latinoamérica”, en un concierto programado para este sábado 27 de diciembre a las 17:00 horas, en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal.

El evento tiene como objetivo acercar al público a las tradiciones musicales y al folclore de México y América Latina, mediante una propuesta contemporánea que rescata timbres, ritmos y narrativas de origen étnico y vernáculo, al tiempo que promueve un mensaje de conciencia social.

La encargada de despacho de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas Sánchez, subrayó la relevancia de generar espacios culturales que fomenten la diversidad y el encuentro comunitario.

“Desde el IPACULT trabajamos para que los espacios culturales sean puntos de encuentro donde la comunidad pueda reconocerse en su diversidad. Proyectos como Urdimbre y Trama nos permiten acercar a las familias juarenses y a nuestros vecinos de El Paso, a expresiones musicales que dialogan con nuestra historia, nuestras raíces y nuestra identidad latinoamericana”.

Urdimbre y Trama es una agrupación creada a finales de 2023 por Ángel Curiel y Ailín Pichardo, con la intención de crear música original que relate historias de la gente común, utilizando sonidos poco explorados y una narrativa con enfoque social. En 2024, el proyecto se amplió con la incorporación de Valeria Ríos y Porfirio Estrada, iniciando la difusión de su trabajo en plataformas digitales.

Durante 2025, el grupo continuó su crecimiento con la integración de nuevos músicos y la grabación de dos canciones originales en formato Live Session, además de colaboraciones con artistas invitados y la consolidación de una alineación más amplia que fortaleció su diversidad sonora.

En esta presentación participarán Ángel Curiel, Porfirio Estrada, José Armengol, Alonso Pérez, Ailín Pichardo, Valeria Ríos, Dánae de la Paz, Gonzalo Ugalde, Daniela Medina, Tania Contreras, Demian Armengol y Brenda Luna, con el respaldo de personal técnico y de producción.

Con este concierto, el IPACULT busca sensibilizar y visibilizar las expresiones culturales tradicionales, fomentar el consumo de música con contenidos positivos y fortalecer el uso de los espacios culturales como puntos de encuentro entre la comunidad artística y la ciudadanía.

