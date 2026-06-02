Presenta Cultura cartelera de cine para junio en las cinetecas de Juárez y Chihuahua

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Las funciones gratuitas incluirán clásicos contemporáneos del cine mexicano, animación, drama familiar y música.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura del Estado dio a conocer la programación de proyecciones cinematográficas que se exhibirán durante junio de manera simultánea en las cinetecas de Ciudad Juárez y Chihuahua, como parte de las actividades de promoción cultural impulsadas por la dependencia.

Las funciones serán gratuitas y se realizarán todos los jueves del mes a las 18:00 horas en la Cineteca ubicada en el Centro Cultural Paso del Norte, en Ciudad Juárez, y en la Casa Cultural Los Laureles, en la capital del estado.

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La cartelera iniciará el próximo 5 de junio con la proyección de “Bienvenidos a Belleville”, película animada francesa que narra la historia de una abuela que emprende una aventura para rescatar a su nieto con la ayuda de su perro y un grupo de antiguas artistas de music hall.

El 12 de junio se exhibirá “Y Tu Mamá También”, producción dirigida por Alfonso Cuarón y protagonizada por Gael García Bernal, Diego Luna y Maribel Verdú, considerada una de las obras más representativas del llamado Nuevo Cine Mexicano.

La programación continuará el 19 de junio con “Los Tenenbaums”, cinta del director Wes Anderson que retrata el reencuentro de una familia marcada por conflictos, éxitos tempranos y relaciones complejas entre sus integrantes.

Para cerrar el ciclo, el 26 de junio se proyectará “Bohemian Rhapsody”, largometraje biográfico que aborda la trayectoria de Freddie Mercury y la banda Queen, desde sus inicios hasta su histórica presentación en el concierto Live Aid de 1985.

La Secretaría de Cultura destacó que estas actividades buscan acercar al público a distintas expresiones cinematográficas internacionales y nacionales, además de fortalecer los espacios dedicados a la difusión cultural en el estado.

La dependencia invitó a la ciudadanía a consultar la programación completa de actividades culturales a través de sus redes sociales oficiales y en la plataforma digital institucional.

Con esta cartelera, las cinetecas de Chihuahua y Ciudad Juárez ofrecerán durante junio una selección de películas reconocidas por su impacto artístico, cultural y cinematográfico, con acceso gratuito para todo el público.

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