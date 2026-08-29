Presenta compañía del CMA espectáculo sobre la herencia cultural de Chihuahua

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“Chihuahua nuestra herencia” reunió danza, música y tradiciones regionales en el foro del Centro Municipal de las Artes

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con un recorrido escénico por la historia, las tradiciones y las leyendas de Chihuahua, la Compañía de Danza del Centro Municipal de las Artes “México, Fiesta y Tradición” presentó el espectáculo “Chihuahua nuestra herencia”.

La función se realizó este sábado en el foro Mtra. Claudia Gutiérrez Chaparro del CMA, como parte de las actividades culturales impulsadas por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez.

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Durante la presentación, el público observó una propuesta artística basada en la danza, la música y la expresión corporal, con la que se mostraron distintas manifestaciones vinculadas con la identidad cultural del estado.

Bajo la dirección de los maestros Lilia Ruvalcaba y Carlos Guerrero, las y los integrantes de la compañía presentaron estampas inspiradas en la riqueza cultural chihuahuense, entre ellas elementos relacionados con la cultura tarahumara, pasajes de la Revolución Mexicana y leyendas del norte de México.

El espectáculo avanzó por diferentes momentos históricos y tradiciones regionales, hasta llegar a una de sus partes de mayor dinamismo con la interpretación de redovas y polkas, expresiones dancísticas asociadas con la identidad y el orgullo norteño.

La compañía está integrada por alumnos, exalumnos y miembros de la comunidad, entre niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, quienes reciben formación en disciplinas como danza contemporánea, zapateado español, expresión corporal y repertorio de folclor mexicano.

A través de este trabajo, “México, Fiesta y Tradición” contribuye a la preservación y difusión de las tradiciones mexicanas, además de ofrecer a nuevas generaciones un espacio de formación y desarrollo artístico.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que este tipo de presentaciones permiten acercar a la comunidad fronteriza al patrimonio cultural de México y fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y las distintas expresiones artísticas.

La funcionaria señaló que “Chihuahua nuestra herencia” también refleja el trabajo formativo que se realiza en el Centro Municipal de las Artes y ayuda a consolidar este espacio del Centro Histórico de Ciudad Juárez como punto de encuentro para la cultura y las artes.

Con actividades de este tipo, el Gobierno Municipal de Juárez, a través del IPACULT, mantiene la generación de espacios para la formación, creación y difusión artística, así como la promoción entre las familias juarenses del conocimiento y valoración de las tradiciones que forman parte de la identidad de Chihuahua y de México.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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