InicioEstadoBorderplex

Gestionará Municipio mayor seguridad en cruces ferroviarios de Ciudad Juárez

Borderplex

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

El Ayuntamiento planteará ante Ferromex y autoridades federales la instalación de plumas y otros dispositivos para reducir riesgos en los cruceros.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal gestionará ante Ferromex y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes medidas adicionales de seguridad para los cruces ferroviarios ubicados dentro de la mancha urbana de Ciudad Juárez.

El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, informó que se analizará la instalación de plumas de seguridad u otros mecanismos de prevención, luego del accidente registrado en el cruce del eje vial Juan Gabriel y Carlos Amaya, donde un tráiler fue impactado por el tren.

- Publicidad - HP1

El alcalde señaló que la problemática derivada del paso del ferrocarril por la ciudad ha sido abordada durante años mediante distintas gestiones, por lo que buscará aprovechar próximos encuentros con autoridades federales y representantes de la empresa ferroviaria para plantear soluciones de mayor alcance.

“Es importante buscar esquemas de seguridad”, señaló Ortiz Orpinel al referirse a la necesidad de revisar las condiciones de los distintos cruces ferroviarios.

El Municipio planteará además la posibilidad de definir esquemas de inversión para colocar infraestructura y dispositivos de seguridad en los puntos donde exista mayor riesgo para automovilistas y peatones.

Ortiz Orpinel explicó que, debido a la extensión de la línea ferroviaria dentro de Ciudad Juárez, será necesario realizar un análisis integral de los cruceros para identificar cuáles requieren intervenciones adicionales y evitar que las medidas se concentren únicamente en puntos aislados.

El alcalde indicó que continuará las gestiones ante instancias federales y Ferromex con el objetivo de atender una problemática que se mantiene desde hace varios años y avanzar hacia soluciones permanentes para mejorar la seguridad en la convivencia entre el tránsito urbano y el paso del ferrocarril.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

ADN Polls

Mantiene Cruz Pérez Cuéllar ventaja en interna de Morena rumbo a gubernatura de Chihuahua

La encuesta de encuestas de Polls.mx coloca al alcalde juarense con 44.6%, seguido por...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Estado

Servicios públicos y obras bien pensadas para Juárez: Maru Campos

Durante su caminata, la panista pudo constatar las carencias de servicios, así como la...
Estado

Se reúne Maru Campos con miembros de la asociación EVM Chihuahua

En encuentro con miembros de la asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, donde...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto