Gestionará Municipio mayor seguridad en cruces ferroviarios de Ciudad Juárez

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El Ayuntamiento planteará ante Ferromex y autoridades federales la instalación de plumas y otros dispositivos para reducir riesgos en los cruceros.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal gestionará ante Ferromex y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes medidas adicionales de seguridad para los cruces ferroviarios ubicados dentro de la mancha urbana de Ciudad Juárez.

El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, informó que se analizará la instalación de plumas de seguridad u otros mecanismos de prevención, luego del accidente registrado en el cruce del eje vial Juan Gabriel y Carlos Amaya, donde un tráiler fue impactado por el tren.

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El alcalde señaló que la problemática derivada del paso del ferrocarril por la ciudad ha sido abordada durante años mediante distintas gestiones, por lo que buscará aprovechar próximos encuentros con autoridades federales y representantes de la empresa ferroviaria para plantear soluciones de mayor alcance.

“Es importante buscar esquemas de seguridad”, señaló Ortiz Orpinel al referirse a la necesidad de revisar las condiciones de los distintos cruces ferroviarios.

El Municipio planteará además la posibilidad de definir esquemas de inversión para colocar infraestructura y dispositivos de seguridad en los puntos donde exista mayor riesgo para automovilistas y peatones.

Ortiz Orpinel explicó que, debido a la extensión de la línea ferroviaria dentro de Ciudad Juárez, será necesario realizar un análisis integral de los cruceros para identificar cuáles requieren intervenciones adicionales y evitar que las medidas se concentren únicamente en puntos aislados.

El alcalde indicó que continuará las gestiones ante instancias federales y Ferromex con el objetivo de atender una problemática que se mantiene desde hace varios años y avanzar hacia soluciones permanentes para mejorar la seguridad en la convivencia entre el tránsito urbano y el paso del ferrocarril.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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