Realiza IPACULT taller de collage con Juan Pablo Chipe en el MAHCH

La actividad gratuita acercó a participantes a técnicas de collage inspiradas en el arte contemporáneo, la moda, el diseño y el reciclaje.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez realizó un taller de collage impartido por el artista visual Juan Pablo Chipe en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal.
La actividad, efectuada el viernes, permitió a las y los asistentes experimentar con la técnica del collage mediante referencias al arte contemporáneo, la publicidad, la moda, el diseño gráfico y la reutilización de materiales.
Juan Pablo Chipe, artista visual radicado en Madrid, España, cuenta con formación profesional en artes visuales y una trayectoria vinculada al collage desde temprana edad.
A lo largo de su carrera ha desarrollado proyectos para distintas firmas de moda y diseño, entre ellas Üterque, Roberto Verino, Prada Eyewear, Clarins, American Apparel, Adidas, Guess, El Corte Inglés y Swatch.
Su propuesta artística se caracteriza por reutilizar materiales y elementos de la cultura cotidiana para incorporarlos a nuevas composiciones visuales, con influencias del pop art y el junk art.
Entre sus antecedentes se encuentra un proyecto realizado en Los Ángeles en 2002, enfocado en el reciclaje, en el que elaboró bolsos, maletines y otros accesorios mediante materiales como cartón, plástico y papel.
Ogla Liset Olivas, encargada de la Dirección General del IPACULT, señaló que este tipo de actividades buscan fortalecer los recintos culturales como espacios de encuentro, experimentación y formación artística para la comunidad.
La funcionaria indicó que el taller permitió acercar a la ciudadanía a procesos creativos y vincularla con artistas de trayectoria nacional e internacional, como parte de las actividades culturales promovidas en Ciudad Juárez.
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