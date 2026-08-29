Realiza IPACULT taller de collage con Juan Pablo Chipe en el MAHCH

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La actividad gratuita acercó a participantes a técnicas de collage inspiradas en el arte contemporáneo, la moda, el diseño y el reciclaje.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez realizó un taller de collage impartido por el artista visual Juan Pablo Chipe en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal.

La actividad, efectuada el viernes, permitió a las y los asistentes experimentar con la técnica del collage mediante referencias al arte contemporáneo, la publicidad, la moda, el diseño gráfico y la reutilización de materiales.

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Juan Pablo Chipe, artista visual radicado en Madrid, España, cuenta con formación profesional en artes visuales y una trayectoria vinculada al collage desde temprana edad.

A lo largo de su carrera ha desarrollado proyectos para distintas firmas de moda y diseño, entre ellas Üterque, Roberto Verino, Prada Eyewear, Clarins, American Apparel, Adidas, Guess, El Corte Inglés y Swatch.

Su propuesta artística se caracteriza por reutilizar materiales y elementos de la cultura cotidiana para incorporarlos a nuevas composiciones visuales, con influencias del pop art y el junk art.

Entre sus antecedentes se encuentra un proyecto realizado en Los Ángeles en 2002, enfocado en el reciclaje, en el que elaboró bolsos, maletines y otros accesorios mediante materiales como cartón, plástico y papel.

Ogla Liset Olivas, encargada de la Dirección General del IPACULT, señaló que este tipo de actividades buscan fortalecer los recintos culturales como espacios de encuentro, experimentación y formación artística para la comunidad.

La funcionaria indicó que el taller permitió acercar a la ciudadanía a procesos creativos y vincularla con artistas de trayectoria nacional e internacional, como parte de las actividades culturales promovidas en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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