Entrega Alcalde pavimentación de Privada Jaime Bermúdez Cuarón tras más de 40 años de espera

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La obra beneficia a 55 familias, abarca casi 5 mil metros cuadrados e incluyó pavimento, renovación de servicios y un nuevo corredor verde.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, entregó la pavimentación de la calle Privada Jaime Bermúdez Cuarón, en beneficio de familias de las colonias Universidad y Lucio Blanco, luego de más de cuatro décadas de gestiones vecinales.

La obra fue realizada mediante el programa 75-25 del Sistema de Urbanización Municipal Adicional y beneficia directamente a 55 familias del sector, en el tramo comprendido entre las calles Francisco Galarza y Carlos Frank.

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Los trabajos incluyeron la construcción de ambos cuerpos de circulación con concreto hidráulico, además de la renovación de tomas y descargas de agua potable y drenaje, como parte de la intervención integral de la vialidad.

Ortiz Orpinel destacó que el proyecto fue posible mediante la participación organizada de los vecinos y señaló que este tipo de obras pueden generar beneficios adicionales para las comunidades al mejorar tanto la movilidad como el entorno urbano.

Como parte de la intervención, el camellón central fue acondicionado como área verde y se plantaron 33 árboles adaptados a las condiciones climáticas de la región y de bajo consumo de agua.

También se instaló un sistema de drenaje francés para captar y aprovechar el agua de lluvia en beneficio de la vegetación, con el objetivo de reducir el escurrimiento hacia la superficie de rodamiento.

El titular del Sistema de Urbanización Municipal Adicional, Javier Said Estrada de la Torre, informó que la obra comprende 4 mil 985 metros cuadrados y representó una inversión de 7 millones 419 mil 427 pesos, mediante aportaciones de los vecinos y del Gobierno Municipal.

La intervención incluyó además trabajos de señalización vial, pintura de carriles, pasos peatonales y líneas de frenado, realizados por personal de la Dirección de Control de Tráfico.

“Después de más de 40 años de espera y de tocar diversas puertas, finalmente pudimos contar con una vialidad digna”, expresó Yadira García, vecina del sector.

Durante la entrega, personal de Parques y Jardines participó en la plantación de árboles en el camellón central, mientras autoridades municipales destacaron que la organización vecinal fue determinante para concretar el proyecto.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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