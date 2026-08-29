Entrega Juárez de manera póstuma las Llaves de la Ciudad a Juan Gabriel

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El reconocimiento fue recibido por Jean Gabriel Aguilera durante el Festival Juárez Juangabrielísimo 2026, en homenaje al legado del cantautor.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal entregó de manera póstuma las Llaves de la Ciudad a Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, como reconocimiento a su trayectoria artística, aportación cultural y vínculo con Ciudad Juárez.

La distinción fue recibida por Jean Gabriel Aguilera, hijo del llamado “Divo de Juárez”, durante una ceremonia realizada en el marco del Festival Juárez Juangabrielísimo 2026, que este año celebra su quinta edición.

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El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, señaló que el reconocimiento representa un acto de justicia histórica hacia el cantautor, quien llegó desde niño a esta frontera, donde creció, estudió, trabajó y encontró algunos de sus primeros espacios para desarrollar su carrera artística.

“En el caso del maestro Juan Gabriel, esas puertas nunca estuvieron cerradas; él las abrió para el mundo”, expresó Ortiz Orpinel.

El alcalde explicó que las Llaves de la Ciudad simbolizan que Juárez mantiene abiertas sus puertas para quienes han demostrado su vínculo y aportación a la comunidad mediante sus obras, talento o trayectoria.

Durante el acto también se destacó que la relación de Juan Gabriel con Ciudad Juárez trascendió su carrera musical. En esta frontera encontró oportunidades y construyó una identidad artística que posteriormente proyectó en escenarios nacionales e internacionales, convirtiendo el nombre de Juárez en una referencia recurrente de su historia personal.

Ortiz Orpinel mencionó entre las acciones para preservar la memoria del intérprete el Festival Juárez Juangabrielísimo y el Museo Juan Gabriel, iniciativas que buscan fortalecer la identidad cultural de la ciudad y aprovechar el legado del artista como parte de su vocación turística.

La regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez recordó que en 2019 el Ayuntamiento estableció la entrega simbólica de las Llaves de la Ciudad como una distinción para personalidades cuya trayectoria haya dejado una huella relevante en la comunidad. Añadió que el Cabildo aprobó el 12 de agosto de 2026 otorgarlas de manera póstuma a Juan Gabriel y autorizó al alcalde a realizar la entrega a un representante de su familia y legado.

“Juan Gabriel es de Juárez y Ciudad Juárez es también parte de Juan Gabriel”, afirmó la regidora.

Con más de mil composiciones a lo largo de su trayectoria, Juan Gabriel se consolidó como una de las figuras de mayor alcance de la música popular mexicana, mientras que su relación con Ciudad Juárez se mantuvo como uno de los elementos centrales de su historia artística.

En la ceremonia estuvieron además Felipe Rojas, en representación de la familia del cantautor; la síndica Ana Carmen Estrada García e integrantes del Ayuntamiento de Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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