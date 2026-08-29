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Acerca Limpia contenedores a colonias de Ciudad Juárez para recolectar tiliches

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POR Redacción ADN / Agencias
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El programa Punto Limpio a tu Colonia habilitó cuatro ubicaciones para recibir residuos domésticos de gran volumen durante el fin de semana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia instaló contenedores en distintos sectores de Ciudad Juárez como parte del programa “Punto Limpio a tu Colonia”, con el objetivo de facilitar a las familias la disposición adecuada de tiliches y objetos en desuso.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, señaló que la estrategia busca reducir la acumulación de residuos en la vía pública y prevenir la formación de tiraderos clandestinos mediante puntos temporales de recolección cercanos a las zonas habitacionales.

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“Invitamos a los vecinos a aprovechar estos espacios temporales para deshacerse de aquellos artículos que ya no utilizan y que ocupan espacio en sus viviendas”, indicó.

Uno de los contenedores fue colocado en la calle Tomate, entre Conquista e Hipocampo, en la colonia Rancho Anapra. Otro se encuentra en el parque de la calle Sexta, entre Privada Francisco Villa y Francisco Villa, en la colonia División del Norte.

También se habilitaron puntos en el parque ubicado en las calles Calixto y Búfalo, en el fraccionamiento Horizontes del Sur, así como en el parque de Sol del Llano y Vistas del Sol, en Praderas del Sol.

Los contenedores permanecerán disponibles durante el fin de semana y están destinados principalmente a tiliches y residuos domésticos de gran volumen que, por sus dimensiones, resultan difíciles de desechar mediante el servicio regular de recolección.

Solís Kanahan pidió a los usuarios utilizar de manera responsable estos espacios y respetar la capacidad de los contenedores, con el fin de evitar desbordamientos y mantener ordenados los puntos habilitados.

La Dirección de Limpia mantiene este programa como parte de las acciones municipales para acercar servicios de recolección a las colonias y promover la participación ciudadana en el cuidado de los espacios públicos.

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