Advierte Protección Civil por temperatura de hasta 38 °C este sábado en Ciudad Juárez

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La dependencia prevé cielo soleado, baja probabilidad de lluvia y ráfagas de hasta 32 kilómetros por hora durante la jornada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil emitió una advertencia por temperaturas elevadas para este sábado 29 de agosto, ante el pronóstico de una máxima de 38 grados centígrados en Ciudad Juárez.

Durante el día se espera cielo mayormente soleado, con probabilidades de lluvia de entre 2 y 12 por ciento, mientras que los vientos oscilarán entre los 5 y 25 kilómetros por hora.

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Las ráfagas podrían alcanzar velocidades de entre 26 y 32 kilómetros por hora, de acuerdo con las condiciones meteorológicas previstas para el municipio.

Para la noche, el pronóstico contempla una temperatura mínima de 25 grados centígrados, cielo parcialmente nublado y probabilidad de precipitación de entre 3 y 12 por ciento.

Protección Civil informó que las altas temperaturas se mantendrán durante los próximos días. Para el domingo se espera nuevamente una máxima de 38 grados y una mínima de 25, con posibilidad de lluvia de entre 1 y 6 por ciento.

El lunes se prevé un ligero descenso, con una temperatura máxima de 37 grados y una mínima de 24 grados centígrados, además de probabilidades de lluvia de entre 3 y 20 por ciento.

Ante estas condiciones, la dependencia recomendó a la población extremar precauciones ante la exposición prolongada al calor, mantenerse hidratada y reducir actividades al aire libre durante los periodos de mayor temperatura.

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