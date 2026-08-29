Atiende Municipio con bacheo la carretera Juárez-Porvenir

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Cuatro cuadrillas trabajan en el tramo de Rivera del Lago para mejorar la circulación en una de las vialidades con mayor flujo vehicular.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Obras Públicas, realiza trabajos de bacheo este fin de semana en la carretera Juárez-Porvenir.

Las labores comenzaron en el sentido de oriente a poniente, a la altura del cruce con Rivera del Lago, donde cuatro cuadrillas trabajan con apoyo de camiones de volteo y una retroexcavadora.

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Daniel González García, titular de la dependencia, señaló que la intervención responde al elevado flujo vehicular que registra esta vía y a la necesidad de mejorar las condiciones de circulación.

“Es una vialidad de gran flujo vehicular, por lo que es importante intervenirla para tener una circulación más ágil y segura para los guiadores”, indicó.

El funcionario recordó que el programa de bacheo opera de manera permanente en distintos sectores de Ciudad Juárez, con trabajos programados conforme se detectan zonas con deterioro en la carpeta asfáltica.

Durante agosto, las cuadrillas municipales también han intervenido vialidades como Puerto Tarento, 40 Ejidatarios, Calzada del Parque, Camboya, Margarito Herrera, Carlos Dickens, Monte de Toledo e Ignacio de la Peña.

A estas acciones se suman trabajos realizados en el bulevar Juan Pablo II y otros puntos de la ciudad, como parte del mantenimiento continuo de la red vial municipal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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