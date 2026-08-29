Entrega Municipio Circuito Universidad con inversión de 13.6 millones de pesos

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La obra beneficia a 114 familias e incluyó pavimentación con concreto hidráulico y renovación de líneas de agua potable.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal entregó el Circuito Universidad, una obra realizada mediante el programa SUMA 75-25 que beneficia de manera directa a 114 familias de la colonia Universidad.

Los trabajos comprendieron las calles Tallo, 2 de Octubre y Polen, donde se colocó concreto hidráulico y se renovaron líneas de agua potable que ya habían rebasado su vida útil.

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El gerente general del Sistema de Urbanización Municipal Adicional, Said Estrada de la Torre, informó que la intervención representó una inversión total de 13 millones 600 mil 319.33 pesos.

Del monto total, el Municipio aportó el 75 por ciento, equivalente a 10 millones 200 mil 239.50 pesos, mientras que los vecinos participaron con 3 millones 400 mil 79.83 pesos a través del esquema SUMA 75-25.

Virginia Valles, habitante del sector desde hace más de 36 años, señaló que durante décadas los vecinos buscaron la pavimentación de sus calles y que la obra representa una mejora directa en las condiciones de movilidad y calidad de vida.

“Por años vivimos en un sector abandonado, mientras veíamos cómo otras zonas de la ciudad sí contaban con calles pavimentadas”, recordó la vecina.

Durante la entrega, el presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, reconoció la participación de las familias que se sumaron al programa y aportaron recursos para concretar el proyecto.

El alcalde destacó que la coordinación entre Gobierno y ciudadanía permite atender rezagos acumulados durante años y avanzar en obras de infraestructura urbana con impacto permanente para las colonias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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