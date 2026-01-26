Mantiene IPACULT abierta convocatoria para proyectos expositivos en la antigua Presidencia Municipal

Publicidad - LB2 -

La recepción de propuestas cierra el 31 de enero y los resultados se darán a conocer el 15 de febrero.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) mantiene abierta la convocatoria dirigida a artistas residentes en Ciudad Juárez para presentar proyectos expositivos, los cuales podrán formar parte de la programación de la Galería “Mtra. Sandra Melisa Lara Hernández”, ubicada en el edificio de la antigua Presidencia Municipal.

La invitación está orientada a fortalecer la vida cultural de la ciudad mediante el uso activo de los espacios públicos, así como a generar experiencias de encuentro, reflexión y diálogo a partir del arte contemporáneo y sus distintas expresiones.

De acuerdo con el IPACULT, las propuestas podrán inscribirse desde diversas disciplinas y lenguajes visuales, siempre que planteen una exploración crítica y sensible de problemáticas vinculadas al contexto local, la memoria colectiva y las dinámicas sociales actuales, reconociendo al arte como una herramienta para ampliar la conversación pública y propiciar procesos creativos con impacto comunitario.

La convocatoria está abierta a artistas individuales o colectivos, emergentes o con trayectoria, mayores de 18 años y con residencia en Ciudad Juárez, quienes deberán enviar su postulación en un solo archivo PDF que incluya semblanza artística, portafolio de obra reciente o representativa y una propuesta de proyecto expositivo.

El proyecto deberá detallar técnicas, temática o concepto, listado de obra con título, fecha y dimensiones, además de los requerimientos de montaje y necesidades técnicas. Las propuestas deberán enviarse al correo [email protected], con el asunto: Convocatoria Proyectos Expositivos – Nombre del artista.

La recepción de proyectos concluirá el 31 de enero de 2026 y las propuestas serán evaluadas por un comité curatorial, cuyos resultados se darán a conocer el 15 de febrero de 2026.

Para mayor información, el IPACULT puso a disposición los teléfonos 656 537 5946 y 656 537 5947, reiterando la invitación a la comunidad artística local a participar en esta convocatoria que busca impulsar la producción cultural en la ciudad.

