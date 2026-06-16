Invita IPACULT al espectáculo de danza folklórica “Chihuahua nuestra herencia”

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La presentación se realizará el 20 de junio en el Centro Municipal de las Artes con entrada abierta al público.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la ciudadanía a asistir al espectáculo de danza folklórica “Chihuahua nuestra herencia”, una puesta en escena que busca difundir las tradiciones, la historia y la riqueza cultural del estado a través del arte dancístico.

La función se llevará a cabo el próximo 20 de junio a las 11:00 de la mañana en el foro Mtra. Claudia Gutiérrez Chaparro del Centro Municipal de las Artes (CMA), con acceso gratuito para el público.

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La presentación estará a cargo de la Compañía de Danza del CMA “México, Fiesta y Tradición”, dirigida por Lilia Ruvalcaba, agrupación integrada por alumnos, exalumnos y miembros de la comunidad que promueven la preservación de las expresiones culturales mexicanas.

El programa ofrecerá un recorrido por algunos de los elementos más representativos de la identidad chihuahuense, incluyendo referencias a la cultura rarámuri, episodios históricos de la Revolución Mexicana y leyendas populares del norte del país.

Asimismo, el espectáculo concluirá con una muestra de redovas y polkas, géneros tradicionales que forman parte del patrimonio cultural y dancístico de Chihuahua.

La directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que este tipo de actividades permiten acercar a las familias juarenses al folclor y a las tradiciones nacionales, además de fortalecer el sentido de identidad y pertenencia cultural.

“Buscamos acercar a la ciudadanía al folclor, las tradiciones y la historia de México mediante expresiones artísticas que fortalecen la identidad cultural y fomentan la participación comunitaria”, señaló.

La compañía está conformada por niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos que reciben formación en disciplinas como folclor mexicano, danza contemporánea, expresión corporal y zapateado español, contribuyendo a la conservación y difusión del patrimonio artístico nacional.

Con esta actividad, el Gobierno Municipal, a través del IPACULT, continúa impulsando espacios culturales accesibles para la comunidad y promoviendo el desarrollo artístico en Ciudad Juárez.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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