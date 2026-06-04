Invita IPACULT a exposición táctil para promover la inclusión de personas con discapacidad visual

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La muestra “Arte para la Inclusión” reunirá 43 esculturas diseñadas para ser exploradas a través del tacto.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la ciudadanía a la inauguración de la exposición colectiva de escultura “Arte para la Inclusión”, una muestra enfocada en promover la accesibilidad y la participación de personas con discapacidad visual en los espacios culturales.

La exposición abrirá sus puertas este viernes 5 de junio a las 18:00 horas en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH) y permanecerá disponible para el público hasta el próximo 26 de julio.

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El proyecto surge como parte del Proyecto de Investigación con Impacto Social (PIISO), impulsado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) bajo la coordinación del doctor Miguel Ángel Achig Sánchez.

La muestra se desarrolla bajo el tema “La escultura como agente potenciador de la percepción háptica y la autonomía personal en las personas con discapacidad visual” y busca acercar el arte a través de experiencias sensoriales basadas en el tacto.

La colección está integrada por aproximadamente 43 esculturas hápticas, diseñadas para que los visitantes interactúen directamente con las piezas y conozcan nuevas formas de apreciación artística.

Además de ofrecer una experiencia cultural distinta, la exposición tiene como propósito sensibilizar a la población sobre los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad visual y fomentar una cultura de respeto, empatía e inclusión.

La directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que esta actividad forma parte de las estrategias institucionales orientadas a garantizar el acceso de todos los sectores de la población a la oferta cultural del municipio.

“El IPACULT mantiene el compromiso de fomentar la apreciación del arte y la cultura en ambientes accesibles e incluyentes durante todo el año”.

La funcionaria señaló que el instituto continuará promoviendo actividades de cine, música, danza y exposiciones accesibles en distintos espacios públicos, con el objetivo de ampliar la participación ciudadana y fortalecer la inclusión a través de la cultura.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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