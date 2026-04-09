Invita IPACULT a “El gran teatro del mundo” en el Festival Siglo de Oro

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La puesta en escena gratuita se presentará este jueves en el Auditorio Benito Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la ciudadanía a la obra “El gran teatro del mundo”, como parte del 50 Festival Internacional de Drama Español Siglo de Oro.

La función se realizará este jueves 9 de abril a las 19:00 horas en el Auditorio Cívico Municipal Benito Juárez, con acceso gratuito y clasificación para todo público.

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La puesta en escena, presentada por Teatro UNAM en colaboración con Cabaret Misterio, es una adaptación dirigida por Andrés Carreño, basada en el texto clásico de Pedro Calderón de la Barca.

“La obra plantea una reflexión contemporánea sobre los roles que las personas desempeñan en la sociedad”

La propuesta escénica combina elementos clásicos y contemporáneos para abordar temas como el destino, la libertad y las oportunidades, a través de una narrativa que difumina los límites entre ficción y realidad.

El elenco está integrado por David Barrera Bautista, Tamara G. Cano, Rosa Luna, Paulina Márquez, Marlon Perzabal y René Segreste, quienes interpretan personajes que enfrentan la posibilidad de transformar su papel dentro de la historia.

La producción cuenta además con diseño escénico y de vestuario de Mauricio Ascencio, así como composición musical y diseño sonoro a cargo de Julio Gándara, elementos que construyen una experiencia visual y sensorial.

Con esta presentación, el Gobierno Municipal busca fortalecer el acceso a la cultura y promover la reflexión colectiva, mediante la difusión de propuestas artísticas de alcance internacional.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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